P. De Luca, ‘abbiamo il dovere di costruire un’alternativa progressista’

“Il Partito Democratico è impegnato con determinazione a costruire un’alternativa progressista per tornare alla guida del Paese. Il Governo Meloni ha danneggiato l’Italia, peggiorando le condizioni di vita, e noi abbiamo il dovere non solo di denunciare i suoi fallimenti, ma di mettere in campo una proposta seria, credibile e concreta. Il centrosinistra è oggi molto più unito della destra e non faremo l’errore di dividerci alle prossime elezioni”. Così Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico della Campania, intervenendo in chiusura alla Festa dell’Unità di Avellino. “Dobbiamo smascherare le bugie e la propaganda messe in campo in questi anni. Il Governo Meloni non ha dato risposte ai problemi reali del Paese – spiega – è aumentata la pressione fiscale, hanno tagliato scuola e sanità pubblica, non sono arrivate risposte adeguate sui salari, sul costo delle bollette, dell’energia e dei carburanti. A pagare sono le famiglie, i lavoratori e le imprese. Ma a questa destra non basta contrapporre la protesta. Dobbiamo costruire una proposta di governo capace di migliorare concretamente la vita delle persone. Possiamo partire anche dalle esperienze realizzate nei nostri territori: dal trasporto pubblico scolastico gratuito per tanti ragazze e ragazzi alle scuole aperte anche il pomeriggio, dagli investimenti nella sanità e nella medicina territoriale agli interventi per sostenere il lavoro e le imprese. Una mole di iniziative e buone pratiche che vogliamo mettere a disposizione del Partito Democratico nazionale e dell’intera coalizione di centrosinistra”. “Dobbiamo offrire una prospettiva concreta alle nuove generazioni. Troppi giovani continuano a lasciare il nostro Paese e soprattutto il Mezzogiorno perché non trovano opportunità di lavoro e di futuro. La politica deve tornare a dare loro una speranza – concude – Il nostro progetto deve essere capace non soltanto di convincere, ma anche di coinvolgere emotivamente le persone. La destra cavalca paure, tensioni e preoccupazioni; noi dobbiamo dimostrare che è possibile dare sicurezza, fiducia e una prospettiva diversa al Paese”.