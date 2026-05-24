Otto candidati per Palazzo di Città

di Erika Noschese

La competizione per la poltrona di primo cittadino di Salerno entra, questa mattina, nella sua fase decisiva, con un panorama politico che si presenta profondamente eterogeneo e caratterizzato da una frammentazione raramente osservata nelle precedenti tornate amministrative. Gli elettori, chiamati alle urne nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio, si troveranno dinanzi a una pluralità di proposte che riflettono diverse visioni del governo cittadino, in un momento di transizione cruciale per l’ente capoluogo. La presenza di otto aspiranti sindaci, sostenuti da una galassia di ventuno liste, testimonia la vivacità del dibattito interno alla città, che cerca di lasciarsi alle spalle i mesi di gestione tecnica commissariale. Il fulcro del dibattito politico è rappresentato dalla figura di Vincenzo De Luca, il cui ritorno sulla scena comunale ha catalizzato gran parte dell’attenzione mediatica e politica. La sua candidatura, che prescinde dal simbolo del Partito Democratico, si avvale di una coalizione civica e programmatica assai strutturata. A sostenerlo sono schieramenti come Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici, Avanti-Psi, Insieme per Salerno e Davvero Ecologia e Diritti. Questo blocco, che affonda le radici nella tradizione politica salernitana, punta a una continuità programmatica basata sull’esperienza amministrativa, cercando di intercettare il consenso di un elettorato che vede nella figura dell’ex sindaco una guida solida per il rilancio del territorio. Sul fronte opposto, l’area del centrodestra si presenta compatta sotto la candidatura di Gherardo Maria Marenghi, la cui proposta mira a porsi come l’alternativa di sistema rispetto all’attuale assetto di potere cittadino. Marenghi è sostenuto da una coalizione che annovera Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima Salerno con la Lega e Noi Moderati. La strategia elettorale di questo schieramento è imperniata sulla volontà di imprimere un cambio di passo nella gestione delle criticità cittadine, ponendo l’accento sulla sicurezza, sul decoro urbano e sulla necessità di un radicale rinnovamento delle politiche di sviluppo economico locale. Non mancano le proposte espressione di altre aree del panorama politico nazionale e locale. Franco Massimo Lanocita rappresenta il polo guidato dal Movimento 5 Stelle, che corre insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra e alla lista civica Salerno Democratica. La linea di questo schieramento si concentra prioritariamente sulle tematiche ambientali, sulla sostenibilità urbana e su una maggiore attenzione alle fasce sociali più fragili, proponendo un modello di governo basato sul civismo progressista. Parallelamente, la candidatura di Armando Zambrano, con le liste Noi Popolari Riformisti, Azione Oltre e Salerno di Tutti, si propone come una sorta di centro moderato, ponendo l’accento su pragmatismo e competenza tecnica, rivendicando una visione amministrativa focalizzata sui grandi progetti di trasformazione urbana. Il panorama è completato da figure che hanno scelto di costruire la propria proposta su una base marcatamente civica o identitaria. Elisabetta Barone, con la lista Semplice Salerno, incarna una visione di partecipazione diretta e vicinanza ai quartieri, lontana dalle logiche tradizionali dei partiti nazionali. Mimmo Ventura, espressione di Dimensione Bandecchi, porta in dote una proposta che mescola il cosiddetto populismo comunicativo e istanze di rottura rispetto al passato. La galassia dei movimenti trova rappresentanza anche con la candidatura di Alessandro Turchi, sostenuto da Salerno Migliore, e Pio Antonio De Felice per Potere al Popolo. Entrambi propongono temi specifici di forte impatto sociale, cercando di dare voce a segmenti di elettorato critici verso le impostazioni dominanti del dibattito elettorale. La frammentazione del voto, resa evidente dal numero elevato di liste e aspiranti sindaci, suggerisce una competizione dall’esito tutt’altro che scontato. I candidati hanno condotto una campagna elettorale intensa, cercando di convincere gli indecisi attraverso un confronto serrato sui temi del lavoro, dell’ambiente e della gestione dei fondi pubblici. Con l’apertura dei seggi, che avverrà questa mattina dalle ore 7:00, la parola passa ufficialmente ai salernitani, che dovranno decidere se affidare la guida della città a un profilo di continuità, a una compagine di centrodestra coesa, o se premiare la frammentazione civica e le spinte innovative presenti nelle liste minori. La composizione del consiglio comunale, che emergerà dal voto di quest’oggi e di lunedì, sarà il risultato diretto di queste dinamiche, delineando il volto politico di una Salerno che, dopo il commissariamento, si interroga su quale direzione intraprendere per il proprio futuro.