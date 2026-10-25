Ospedale di Battipaglia, via libera alla riapertura

BATTIPAGLIA. La riapertura dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia entra nella fase operativa dopo gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei solai. Il percorso di ripartenza è stato al centro dell’incontro tra i vertici dell’ASL Salerno e le organizzazioni sindacali, nel corso del quale sono state affrontate anche le questioni relative alla sicurezza del personale e dei pazienti. A esprimere soddisfazione per gli impegni assunti dall’Azienda sanitaria è la Segreteria territoriale della UIL Funzione Pubblica di Salerno, che rivendica l’accoglimento delle istanze presentate durante il confronto. Il cronoprogramma prevede una ripresa delle attività articolata in due fasi. La prima, con avvio previsto dal 26 ottobre, riguarda la riattivazione dei laboratori e la ripresa dei ricoveri, inizialmente limitati ai casi urgenti, nei reparti di Medicina Generale, Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia, Rianimazione e Gastroenterologia. Per la seconda fase, invece, l’obiettivo è completare entro la fine di novembre il percorso di riapertura. In particolare, la conclusione dei lavori e delle sanificazioni nell’Ala Est è prevista entro il 20 novembre, passaggio al quale seguirà la ripresa delle attività nei reparti di Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Neonatologia. Sul fronte della sicurezza, la UIL FP riferisce che la Direzione aziendale ha fornito rassicurazioni sul rispetto delle verifiche previste dal decreto legislativo 81/2008. Tra i punti sottolineati dal sindacato figura soprattutto la formazione e l’istituzione della figura dell’AGE, l’Addetto alla Gestione delle Emergenze, con una presenza garantita H24 in ogni reparto e servizio del presidio ospedaliero. Una misura che, secondo l’organizzazione sindacale, è fondamentale per assicurare interventi tempestivi in caso di emergenza e rafforzare la tutela di operatori sanitari e degenti. «Accogliamo con grande favore l’accoglimento delle nostre istanze da parte dei vertici dell’ASL di Salerno», dichiarano i rappresentanti della UIL FP Salerno. «La riapertura di un presidio strategico come l’Ospedale di Battipaglia rappresenta un tassello cruciale per la rete sanitaria del territorio, ma era per noi prioritario garantire che il rientro in attività avvenisse nell’assoluto rispetto dei parametri di sicurezza aziendale, sismica ed emergenziale». Il sindacato annuncia infine che continuerà a seguire l’attuazione del cronoprogramma, affinché le scadenze indicate vengano rispettate e la ripresa delle attività avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste. Marco Naponiello