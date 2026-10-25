Ospedale di Battipaglia, via libera alla riapertura - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Giugliano, ladri a casa di Alisson Santos: rubati gioielli e monili
Zito: Cosmi non adatta per la Salernitana
AUTOTRASPORTO E DEBITO TRA GRANDI FLOTTE E PICCOLI VETTORI
“Sistema Eboli”, rifiuti e il clan dei Casalesi
Provincia Battipaglia

Ospedale di Battipaglia, via libera alla riapertura

  • Ottobre 25, 2026
  • 0
  • 116
  • 2 Min Read
Ospedale di Battipaglia, via libera alla riapertura

BATTIPAGLIA. La riapertura dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia entra nella fase operativa dopo gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei solai. Il percorso di ripartenza è stato al centro dell’incontro tra i vertici dell’ASL Salerno e le organizzazioni sindacali, nel corso del quale sono state affrontate anche le questioni relative alla sicurezza del personale e dei pazienti. A esprimere soddisfazione per gli impegni assunti dall’Azienda sanitaria è la Segreteria territoriale della UIL Funzione Pubblica di Salerno, che rivendica l’accoglimento delle istanze presentate durante il confronto. Il cronoprogramma prevede una ripresa delle attività articolata in due fasi. La prima, con avvio previsto dal 26 ottobre, riguarda la riattivazione dei laboratori e la ripresa dei ricoveri, inizialmente limitati ai casi urgenti, nei reparti di Medicina Generale, Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia, Rianimazione e Gastroenterologia. Per la seconda fase, invece, l’obiettivo è completare entro la fine di novembre il percorso di riapertura. In particolare, la conclusione dei lavori e delle sanificazioni nell’Ala Est è prevista entro il 20 novembre, passaggio al quale seguirà la ripresa delle attività nei reparti di Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Neonatologia. Sul fronte della sicurezza, la UIL FP riferisce che la Direzione aziendale ha fornito rassicurazioni sul rispetto delle verifiche previste dal decreto legislativo 81/2008. Tra i punti sottolineati dal sindacato figura soprattutto la formazione e l’istituzione della figura dell’AGE, l’Addetto alla Gestione delle Emergenze, con una presenza garantita H24 in ogni reparto e servizio del presidio ospedaliero. Una misura che, secondo l’organizzazione sindacale, è fondamentale per assicurare interventi tempestivi in caso di emergenza e rafforzare la tutela di operatori sanitari e degenti. «Accogliamo con grande favore l’accoglimento delle nostre istanze da parte dei vertici dell’ASL di Salerno», dichiarano i rappresentanti della UIL FP Salerno. «La riapertura di un presidio strategico come l’Ospedale di Battipaglia rappresenta un tassello cruciale per la rete sanitaria del territorio, ma era per noi prioritario garantire che il rientro in attività avvenisse nell’assoluto rispetto dei parametri di sicurezza aziendale, sismica ed emergenziale». Il sindacato annuncia infine che continuerà a seguire l’attuazione del cronoprogramma, affinché le scadenze indicate vengano rispettate e la ripresa delle attività avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste. Marco Naponiello

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Salerno Sud Provincia

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013