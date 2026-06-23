Ospedale del Mare, Coviello: Struttura garantita poiché assicurata

“L’Ospedale del Mare è una struttura assicurata, dunque il patrimonio pubblico è garantito contro i rischi derivanti dall’incendio, atti vandalici, terremoto ed eventi naturali catastrofali. I nostri tecnici Luana Pepe e Luigi Persico sono già al lavoro per assicurare le attività che porteranno al risarcimento”. Lo afferma Angelo Coviello, ad di IGB Broker, la società del gruppo Consulbroker che ha curato l’attività tecnica e assicurativa dell’Ospedale del Mare interessato ieri da un incendio di vaste proporzioni. Le fiamme, divampate nel pomeriggio di domenica nell’area orientale della struttura di Ponticelli, sarebbero partite da alcune pedane in legno accatastate, propagandosi ai pannelli della coibentazione della facciata e arrivando fino al tetto. “Un’origine tanto banale quanto rivelatrice: non un guasto impiantistico complesso o un evento eccezionale, ma una banalità. È sufficiente questo perché un presidio ospedaliero da otto piani debba evacuare reparti e contabilizzare danni ingenti”, aggiunge Angelo Coviello. Proprio questa sproporzione tra causa ed effetto è ciò che rende il caso istruttivo per chi amministra una struttura sanitaria, secondo il broker. Una scelta che trasferisce agli assicuratori il rischio economico di salvaguardare l’intero bilancio dell’ente. Sono anche garantiti i costi di ripristino e di interruzione del servizio, evitando che gli eventuali risarcimenti gravino direttamente sul conto dell’amministrazione. «Un amministratore pubblico dovrebbe porsi una domanda semplice: se un evento all’apparenza marginale, come accaduto, può generare un danno di queste proporzioni, il bilancio del mio ente è in grado di assorbirlo? L’autoassicurazione non è di per sé una scelta sbagliata, ma lo diventa quando viene adottata senza una reale capacità di valutare il rischio. Nel momento in cui si verifica il danno, poi, la frittata è fatta», osserva Coviello. L’ad di IGB Broker richiama la funzione della copertura assicurativa nel settore della protezione dei beni patrimoniali pubblici, patrimonio dei cittadini che va salvaguardato. «L’Ospedale del Mare è una struttura assicurata, e questo indica una scelta oculata e previdente. È l’ennesima dimostrazione dell’importanza delle assicurazioni a tutela del bene pubblico», conclude.