De Luca rivendica il lavoro svolto fino ad ora

di Olga Sammauro

Ha parlato ancora una volta chiaramente il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca in riferimento ai lavori, agli interventi e a tutte le attività in questi giorni in corso in città. “Stiamo lavorando a 360 gradi, più di questo è difficile fare” ha voluto sottolineare il primo cittadino, ieri, in occasione dell’inaugurazione dell’ascensore che collega via Velia con Piazza Principe Amedeo ed il quartiere Mutilati. Ed, infatti, non è mancata la solita ironia, il solito sarcasmo di risposta un po’ a tutti, giornalisti e, probabilmente, anche salernitani che in questi giorni sollecitano l’amministrazione su più fronti. “Stiamo facendo 300 interventi, mi sono ricordato io stesso che sono arrivato da due settimane. E’ cresciuta tantissimo la domanda, anche per le foglie di fico – ha detto scherzosamente, forse non troppo, Vincenzo De Luca. Vorrei cogliere l’occasione per ribadire che sto qui da quindici giorni”. Poi il sindaco ha rilanciato: “Come ci siamo impegnati a fare per San Matteo, cambieremo il volto della città”. Intanto, ieri, dopo un lungo periodo di disagi per i residenti della zona, è tornato nuovamente in funzione l’ascensore pubblico che collega Via Velia a Piazza Principe Amedeo, uno snodo fondamentale per la mobilità pedonale cittadina. Così come era stato annunciato all’inizio dei lavori, i disagi affrontati dalla comunità sono stati ripagati con la consegna di un impianto di ultima generazione che consentirà ai cittadini di fruire di un servizio moderno. Non un semplice intervento di manutenzione, ma, invece, lavori di sostituzione e ristrutturazione del vano. Con il ripristino della viabilità pedonale tramite il nuovo ascensore, è stato, dunque, sospeso il servizio navetta sostitutivo gratuito, una misura che è stata di supporto per i residenti del quartiere Mutilati. L’ascensore pubblico di via Velia sarà attivo dal lunedì alla domenica, dalle ore 07:40 alle ore 21:00. “Abbiamo sostituito un ascensore di 30 anni fa con un ascensore elettrico – ha dichiarato il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca -. Abbiamo un sistema di videosorveglianza, di apertura delle porte da remoto e anche un percorso per persone disabili. Inoltre, sono state rifatte le pareti e la pavimentazione.” Nel consegnare l’opera ai cittadini non è mancato il solito appello e richiamo alla civiltà di ognuno. “L’auspicio è che l’opera sia rispettata e che non sia vandalizzata” ha puntualizzato il primo cittadino. Questa mattina, a Palazzo di Città, la presentazione del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale che, però, è già in attività dal giorno successivo alle elezioni amministrative. Primo intervento il raddoppio dell’illuminazione a Piazza San Francesco. “Qui stiamo cercando di recuperare il vecchio impianto elettrico e idraulico per illuminare la statua di San Francesco che è al centro della Piazza” ha spiegato De Luca. Ancora, la sostituzione di alcune panchine rovinate per ridare dignità alla città di Salerno. Non mancano, però, i tasti dolenti. Ad esempio quello che ha a che fare con Piazza Cavour. Il Comune sarebbe pronto, la Conferenza di Servizi è stata fatta, quindi si può partire con la gara. Ma “attendiamo che la Regione si svegli, per la verità” non ha mancato di sottolineare il Sindaco di Salerno che ha anche spiegato: “Vorremmo fare un tentativo un po’ rischioso, di anticipare i lavori perché, in occasione di San Matteo, quello è il punto dove si fa la Benedizione al Mare per i portatori. Ma si tratta di un lavoro per un importo da 1 milione e mezzo di euro, non è banale” ha concluso.