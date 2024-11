Ordine dei Medici di Salerno, quorum sfiorato

Si terranno da domenica 1 a martedì 3 dicembre, in terza convocazione e con quorum azzerato, le elezioni degli organi istituzionali dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno per il quadriennio 2025-2028.

Il seggio elettorale sarà costituito presso il Saint Joseph (ex Colonia San Giuseppe, subito dopo il Marina d’Arechi sulla litoranea orientale venendo dalla città di Salerno), dalle ore 09,00 alle ore 21,30 di tutti i giorni.

Le liste dei candidati sono pubblicate sul sito www.ordinemedicisalerno.it.

In seconda convocazione il quorum è stato sfiorato per quanto riguarda l’albo dei medici odontoiatri (hanno votato in 1.547, mentre il quorum era di 1.660).

Quorum raggiunto per quanto riguarda l’albo odontoiatri e il collegio dei revisori dei conti, per cui lo spoglio comincerà domani.