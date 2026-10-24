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Ora solare 2026, lancette indietro nella notte

  • Ottobre 24, 2026
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Ora solare 2026, lancette indietro nella notte

È arrivato il momento di salutare l’ora legale e tornare all’ora solare. Il cambio è previsto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, quando alle 3 le lancette dovranno essere spostate indietro alle 2. Si guadagnerà così un’ora di sonno, ma le giornate sembreranno più corte, con il buio che arriverà prima nel pomeriggio e in serata.

Quando torna l’ora solare nel 2026

Come ogni anno, il passaggio avviene nell’ultima domenica di ottobre. Con il ritorno all’ora solare, l’alba arriverà prima secondo l’orario ufficiale, mentre il tramonto sarà anticipato di un’ora rispetto ai giorni precedenti.

Il cambiamento garantirà quindi più luce nelle prime ore della mattina, ma ridurrà quella disponibile nel tardo pomeriggio. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2027, quando tornerà l’ora legale.

Quali dispositivi cambiano automaticamente

Per smartphone, tablet, computer, smartwatch e altri dispositivi digitali collegati alla rete, il passaggio avverrà generalmente in automatico, senza necessità di interventi da parte degli utenti.

Dovranno invece essere aggiornati manualmente gli orologi analogici tradizionali e gli apparecchi privi di un sistema automatico di sincronizzazione.

Il ritorno all’ora solare segna così un passaggio tipico della stagione autunnale: un’ora in più di riposo nella notte del cambio, ma anche serate più buie e meno ore di luce nel tempo libero dopo il lavoro e la scuola.

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