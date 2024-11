Omicidio Vassallo, De Luca: risarcimento alla famiglia

“Siamo contenti, è un risarcimento morale a una famiglia ed è un atto di omaggio per un grande amministratore che ha avuto coraggio e che, da quello che si comprende, ha combattuto per la legalità”. A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando i quattro arresti nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica (Salerno) ucciso il 5 settembre 2010. “Ci auguriamo ovviamente che questa volta si arrivi ad individuare i colpevoli – ha proseguito – già altre volte abbiamo avuto notizie che poi si sono rivelate infondate. Se arriveremo alla conclusione davvero c’è da essere orgogliosi e da esprimere gratitudine alla magistratura e alle forze dell’ordine. Era doveroso, come atto di omaggio a un grande amministratore che ha mostrato coraggio nella sua vita e nella sua attività”, ha concluso il governatore.