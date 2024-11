12 novembre. ricordo di Peppino Soglia

Ancora oggi, dopo tanti anni, è ricordato da molti come “Il Presidente” della Salernitana. Non solo perché a lui sono legati ricordi indelebili per i tifosi granata ma anche per la passione, vera e autentica, che metteva ogni giorno per la Bersagliera. Il 12 novembre 2014, all’età di 73 anni, ci lasciava Peppino Soglia, noto imprenditore edile e storico presidente della Salernitana. A dieci anni esatti dalla sua scomparsa, martedì 12 novembre alle ore 10:30 è stato organizzato un incontro per ricordare una delle figure di spicco della comunità salernitana. Si terrà al Salone dei Marmi del Comune di Salerno e sarà moderato da Gigi Murante che ha vissuto da vicino quegli indimenticabili anni granata, ricoprendo anche il ruolo di addetto stampa della Salernitana. Previsti vari interventi di figure che sono state al fianco di Peppino Soglia o che hanno seguito in modo attivo quel periodo degli anni ’80, culminato con la storica promozione in serie B del 3 giugno 1990 con Ansaloni allenatore e Di Bartolomei capitano in uno stadio Vestuti ribollente di passione. Nell’occasione, martedì 12 novembre al Comune di Salerno, sarà presentata anche la prima edizione del “Memorial Peppino Soglia” che mercoledì 13 novembre alle ore 15 al campo Volpe vedrà sfidarsi le formazioni under 17 di Salernitana e Benevento. Un doppio appuntamento a Salerno, martedì 12 novembre al Comune e mercoledì 13 al campo Volpe, per ricordare Peppino Soglia che ha dato tanto alla Salernitana scrivendo una delle pagine più importanti della ultracentenaria storia del club granata.