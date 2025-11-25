Oltre il 5%, Maraio: socialisti di nuovo protagonisti

«E’ un dato che ci riempie di orgoglio, se va consolidandosi, siamo ancora all’inizio però è un largo vantaggio che ci aspettavamo, anche perché abbiamo fatto una campagna elettorale con Roberto Fico che ci ha convinto molto sui temi, sui programmi, senza cadere nelle provocazioni. Soprattutto mi va di sottolineare un secondo dato: il centrodestra, sia in Campania sia in Puglia, va sotto le aspettative, va sotto la media nazionale, perché io credo che i cittadini del Sud abbiano capito che questo governo nazionale di Giorgia Meloni sia un governo nemico del Sud e soprattutto che la campagna elettorale con lo spettro dell’autonomia differenziata sicuramente ha penalizzato la destra e ha favorito il centrosinistra». Lo ha detto Enzo Maraio, segretario del Psi, arrivando al quartier generale del comitato elettorale di Roberto Fico, candidato del campo progressista per le regionali in Campania, a Napoli. «Io credo che sia necessario» un tavolo di coalizione «anche perché con la vittoria in Campania credo che possa partire un modello campano, il modello di una coalizione ampia e plurale che vada oltre Pd, M5s e Avs che metta insieme e tenga insieme anche quell’area del riformismo che dialoga col mondo cattolico e col mondo civico. Una coalizione ampia e plurale come è stata in Campania va portata anche a livello nazionale. E per definire programmi, linee progettuali e una visione di Paese alternativa alla destra senza rincorrere più l’opposizione a Giorgia Meloni, quindi alle singole persone, c’è bisogno di vedersi e c’è bisogno di avviare un tavolo che porti a livello nazionale lo stesso modello vincente che abbiamo portato qui in Campania e in Puglia», ha concluso il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio.