Dialogare, instaurare amicizie o stimolare la passione degli hobby e delle vecchie abitudini, da tempo trovano sempre più spazio sui i grandi Social network ove nascono importanti punti di confronto e approfondimento. Progettato da Anna Loriedo per riunire vecchi amici della città di Eboli e persone in sintonia con i valori del periodo degli anni 70 e 80, la pagina Facebook “Noi che non avevamo la playstation, ma avevamo tanti amici”, ha confermato il senso della partecipazione e della condivisione, mantenendo vivo il contatto personale grazie ai tanti momenti aggregativi organizzati dai fondatori del gruppo nell’ unirsi in comunità e dare vita a una compagnia con il comune interesse ai fantastici ricordi di quel indimenticabile periodo. “Mantenere forte il legame di amicizia tra tutti i partecipanti è l’obbiettivo comune-ha affermato Antonella”. Da questo gruppo sono nate serate d’incontri con personaggi incancellabili di quel glorioso passato. Pino D’Angiò, Marina Suma, hanno preso parte, ad incantevoli momenti di piacevole spettacolo, che hanno dato vita a rassegne musicali con rievocazione dei momenti più belli della musica di quel periodo. I salotti letterari con il giornalista Ivan Scudieri e con l’editore Tullio Pironti hanno dato spazio a importanti approfondimenti di discussione culturale e storico degli anni della generazione X. Il gruppo ha riproposto questa sua passione in un incontro che venerdì 7 Giugno ha organizzato nei locali della sala ricevimento Ginetti ad Eboli, rivivendo in quella serata, i colori, la musica e la fantasia di quegli anni legati alla propria giovinezza: “Una serata all’insegna della musica e dell’amicizia. Abbiamo intavolato il discorso per progettare nuovi sbocchi in progetti a favore dell’imprenditoria nostrana e dell’associazionismo culturale. Noi vogliamo fermamente dare un input importante alla nostra comunità, allargando gli interessi verso il sociale, l’imprenditoria, e la coltivazione di stimoli comuni. Nel nostro piccolo cercheremo di contribuire all’ economia locale, e invitare gli amici della provincia ad aggregarsi per formare un gruppo che abbia un importante valore sociale- afferma l’ ispiratrice del prgetto Anna Loriedo”. Incontrare nuove persone, ma anche studiare e condividere l’esperienza per individuare nuovi temi, questo il prossimo obiettivo del gruppo, che pronto per formarsi in associazione, vuole concentrare l’attenzione sulla situazione locale e diventare un vivace punto culturale: ” La caratteristica più importante di noi, non è semplicemente quella di collaborare, ma di costituire un insieme di persone orientate verso lo stesso obiettivo- continua Anna Loriedo – pertanto nei prossimi giorni faremo l’atto costitutivo di una nuova formazione associativa, pronta per collaborare con le tematiche più importanti della nostra città ove ognuno metterà a disposizione le proprie conoscenze. Eboli è più viva che mai, città piena di cultura che non può passare inosservata. Carlo Levi sarà la figura integrante della nostra nuova associazione. Metteremo la musica collegata a un filo conduttore con la nostra storia e cultura. Vogliamo continuare a far brillare la nostra città, troppe volte sottovalutata, facendo arrivare gente da lontano- conclude Anna Loriedo”. Un gruppo nato dalla passione per la musica e la condivisione dei momenti più belli della gioventù, pronto per una nuova sfida, e fortemente lanciato verso un obbiettivo ricco di progetti e importanti novità. Giuseppe Sanfilippo