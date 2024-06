Domani l’ippodromo Valentinia riapre i battenti per la trentatreesima volta

Domani con inizio alle ore 18 l’impianto di Pontecagnano Faiano riaprirà i battenti per la trentatreesima volta Saranno 5 le gare che si disputeranno sulla pista salernitana venerdì 14 giugno con inizio alle ore 18 che vedrà ben 78 cavalli , darsi battaglia per accaparrarsi i 35 mila € di montepremi in palioLa corsa di maggior prestigio e la quarta corsa che è stata scelta dal masaaf ( ministero che sovrintende l’attività ippica) come tris nazionale Alla giornata di corse parteciperanno i migliori driver campani L’evento più importante della stagione ci sarà venerdì 21 giugno quando sulla pista di Pontecagnano si disputerà il GP Valentinia che verdrà al via i migliori anziani italiani ed europei, essendo la corsa aperta a tutti i cavalli residenti in Europa La corsa di maggior prestigio della stagione avrà una dotazione di di 37500 €( trentasette mila e cinquecento) corsa che nel recente passato ha visto al via, oltre che ottimi cavalli, i driver di maggior prestigio nazionale Tre su tutti Gocciadoro, Di Nardo, Bellei.3