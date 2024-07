Nocera Superiore, gli auguri di Tommasetti alla giunta D’Acunzi

“Buon lavoro a Gennaro D’Acunzi e alla sua squadra”. Così Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega, che rivolge un augurio al neo sindaco di Nocera Superiore.

“Con la proclamazione degli eletti e la formazione della giunta inizia ufficialmente un nuovo corso per la città, con una guida eccellente e competente come quella di Gennaro D’Acunzi. I cittadini hanno voltato pagina e messo in mani sicure e affidabili il proprio futuro. Non ho dubbi che la scelta di ogni singolo assessore sia stata attentamente valutata in base al contributo da fornire in ogni ambito amministrativo nel prossimo quinquennio. A tutti va il mio personale in bocca al lupo per un percorso appena iniziato, ma che già si preannuncia all’insegna della concretezza, e una mia personale disponibilità, anche con la collaborazione di Marco Albani, in Regione e attraverso i miei riferimenti al governo nazionale e all’Europarlamento per creare occasioni di crescita e di sviluppo per la città”.