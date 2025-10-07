Nocera. De Maio: Montevescovado, via alla riqualificazione

NOCERA INFERIORE. E’ stato un giorno storico per il Comune di Nocera Inferiore. Nella giornata di ieri sono stati finalmente liberati gli alloggi per consentire l’abbattimento dei prefabbricati pesanti e consentire la ricostruzione in zona Montevescovado. A comunicarlo è stato il Sindaco, Paolo De Maio, che con una nota ha comunicato che, dando corso al progetto finanziato con decreto del 2022 dal PNRR di realizzazione dei 32 alloggi ERS in via S. Prisco e contestuale abbattimento di 2 prefabbricati pesanti, nella giornata di ieri, i responsabili preposti dall’Ente hanno provveduto a far evacuare gli occupanti degli alloggi, dislocando gli stessi temporaneamente in strutture ricettive. “ L’attività – spiega il Primo Cittadino – che ha richiesto un enorme impegno e spirito di sacrificio da parte della squadra di governo e degli uffici comunali, è iniziata con l’insediamento di questa Amministrazione con il trasferimento del lotto a realizzarsi in altro sito e successivo abbattimento dei prefabbricati pesanti ed è motivo di soddisfazione per l’Amministrazione, che ha lavorato a questo progetto, in sordina, con tenacia, incontrando singolarmente i residenti di Montevescovado, comprendendo i disagi ma con l’obiettivo di assegnare nuove abitazioni ai nostri cittadini”. I lavori proseguiranno ora con il completamento degli alloggi ed il contestuale abbattimento dei 2 prefabbricati pesanti. “Un ringraziamento per la collaborazione – ha aggiunto De Maio – va ai residenti che hanno raccolto un messaggio non semplice, così come va esteso alla Prefettura di Salerno, alla Questura di Salerno, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per averci supportato e accompagnato in questa delicata attività e nelle varie riunioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Questo progetto rappresenta il primo concreto atto di riqualificazione del quartiere di Montevescovado, che proseguirà, con un ulteriore abbattimento di prefabbricati pesanti e il rifacimento di alloggi ERS, con la realizzazione di una nuova arteria, con la riqualificazione del centro di quartiere e la realizzazione di un nuovo parco giochi, con la riqualificazione del campo di calcetto della Scuola Calcutta e con la riqualificazione dell’area di mercato al centro del quartiere, grazie alla Regione Campania, che ha destinato alla città di Nocera Inferiore 15 milioni di euro mediante i fondi PRIUS. “Questa attività – conclude il Sindaco De Maio – priorità del mio programma di mandato sindacale, mi ripaga dei tanti sacrifici, spesso non compresi, e mi onora per aver servito la nostra città con dedizione e spirito di umanità che conserverò indelebili nella mia memoria”. I residenti, che hanno collaborato con comprensione all’attività amministrativa, a loro volta hanno voluto ringraziare per l’impegno profuso dai preposti organismi istituzionali al fine di trovare una soluzione abitativa adeguata alle loro esigenze. In questo modo, anche questi residenti, dopo un periodo di sistemazione in alloggi temporanei, potranno godere del possesso di una casa tutta loro dotata di confort destinati ai bisogni familiari. Mario Rinaldi