Nocera, consiglio comunale dei ragazzi con disabilità

l consiglio comunale dei ragazzi con disabilità ha votato, all’unanimità, i punti all’ordine del giorno (relativi a delle migliorie) presentati nell’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore ieri mattina. È stato il primo appuntamento, in occasione della Giornata internazionale della disabilità, voluto dall’Amministrazione comunale. Protagonisti dell’evento i ragazzi con disabilità, accompagnati dalla storica Marilena Mastellone, coordinatrice della cooperativa Emora. Il consiglio comunale dei ragazzi con disabilità è il primo appuntamento di una serie di eventi che si svolgeranno sabato 7 al centro polifunzionale De Nicola (Facciamo festa insieme) e lunedì 9 allo stadio comunale San Francesco (col progetto “Si può dare di più”). Presenti all’incontro, l’assessore alla politiche sociali Federica Fortino, Alfonso Romano presidente della commissione politiche sociali, Clotilde Supino assessore ai diritti, Lisa Ruggiero presidente della commissione pari opportunità, Annarita Ferrara consigliere comunale e provinciale e Gianluca Perna assessore alle infrastrutture e lavori pubblici. Le assise dei ragazzi diversamente abili, come detto, si è pronunciata su tredici punti all’ordine del giorno relativi al centro polifunzionale De Nicola e alla città: richiesta della linea internet, cambio luci salone corridoio viale esterno, installazione panchine disabili, allarme e telecamera, revisione porte, revisione aria condizionata, pulizia esterna erba da tagliare, riparazione vetro stanza 13, riparazione mattonella stanza 2, riparazione perdita bagno uomini, revisioni luci esterne, revisione marciapiedi per la città, controllo abbattimento barriere architettoniche negozi. Non si tratta solo di promesse da mantenere, ma di decisioni prese da un consiglio comunale in piena regola, con la presenza dei consiglieri, del sindaco e della giunta. Le richieste, inoltre, sono più che legittime e sarà cura dell’amministrazione del sindaco Paolo De Maio assolvere e risolvere ogni punto votato. L’appuntamento è stato molto gradito dai presenti, tant’è che entro dicembre, potrebbe essere programmata una partita di calcio in linea con la tematica della disabilità.

Giuseppe Colamonaco