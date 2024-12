La Notte dei Licei Artistici, Salerno protagonista

La notte dell’arte. Per il secondo anno consecutivo i trentasette licei artistici della Campania si uniranno questa sera per un appuntamento che celebra la creatività e il talento delle giovani generazioni, aprendo le porte delle scuole al territorio con mostre, laboratori, spettacoli e percorsi itineranti volti a mettere in luce l’offerta formativa e il legame tra arte, innovazione e tradizione. Tra i protagonisti della manifestazione spiccano i licei artistici della provincia di Salerno: Teggiano, Eboli, Nocera e Salerno. L’evento rappresenta una vetrina per valorizzare il ruolo dei licei artistici come fucine di creatività, in cui l’apprendimento si coniuga con il saper fare e il saper essere, offrendo percorsi formativi adatti a sviluppare talenti unici. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale, dalla Regione Campania, dalla Rete dei Licei Artistici della Campania, presieduta da Immacolata Nespoli, e dall’Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici. Un contributo fondamentale arriva dalla referente regionale A.Bi.Li.Art, la professoressa Ester Andreola, già dirigente scolastica e figura di rilievo nel panorama pedagogico e culturale. Anche grazie alla sua capacità di unire competenza, passione e creatività, l’evento si distingue come un’importante occasione di valorizzazione dell’arte e della formazione giovanile. La città di Salerno, in particolare, vede in prima linea il liceo artistico Sabatini-Menna, sotto la guida della dirigente Renata Florimonte, che ospiterà un programma denso di eventi unendo tradizione e innovazione in un percorso capace di emozionare e sorprendere. Lo start dell’iniziativa è previsto alle 18, nella sede di via Guerino Grimaldi, con i saluti istituzionali della dirigente Florimonte e del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Da lì, un susseguirsi di appuntamenti guiderà il pubblico alla scoperta dell’arte e delle professionalità coltivate all’interno del liceo. Si parte con l’inaugurazione di una mostra delle opere di docenti e studenti sul tema “Più Maestri… vedere, conoscere, fare bottega, esporre insieme”. La mostra sarà arricchita dal laboratorio “Digital Humanities Labs”, realizzato grazie ai fondi del Pnrr. In prima serata, alle 19,30, spazio allo spettacolo teatrale “Eduardo in prova (e altri amici)”, seguito alle 20.15 al concerto in memoria di Chiara Pepe, con il CoroPop di Salerno e il coro Armonia diretti dal maestro Ciro Caravano. La sede di via Pietro da Acerno diventerà invece palcoscenico per l’arte visiva e il design: dalle 18 si potranno ammirare le mostre degli indirizzi di Grafica, Audiovisivo e Multimediale, unitamente alla mostra di Design “La luce della creatività”. Alle 19, invece, la proiezione dei cortometraggi “Passione” e “Persi nella realtà” offrirà uno spaccato dell’estro creativo degli studenti. La Notte dei Licei Artistici della Campania rappresenta un’occasione imperdibile per avvicinarsi al mondo dell’arte e della formazione, scoprendo come i giovani talenti riescano a interpretare e innovare i linguaggi artistici. La provincia di Salerno, con il suo ricco tessuto culturale e scolastico, si conferma ancora una volta uno dei cardini di questo grande evento regionale. m.g.