Nocera, altri 7 giorni di sciopero dei penalisti

Nocera Inferiore. Nonostante dei piccoli passi in avanti al fine di ridurre i disagi della giustizia, i penalisti del foro nocerino hanno ancora una volta proclamato astensione dalle udienze da ieri fino a venerdi 28 giugno. Si torna in aula solo a inizio di luglio. Un proseguimento del precedente “sciopero” della camera penale indetto lo scorso 31 maggio. Restano una serie di disagi di tipo logistico organizzativo come ad esempio l’organizzazione della sala Tiap, il Trattamento informatico degli atti processuali, destinata agli avvocati: in altre procure pure con carichi minori è stato predisposto almeno un banchetto con un computer, a Nocera niente. Il presidente della Camera penale nocerina, Nobile Viviano nella precedente assemblea aveva lamentato il mancato ripristino degli spazi presso il Tribunale di Nocera Inferiore che prima erano occupati dalla Camera Penale, e ora devono soddisfare le richieste di spazio della Procura. Non erano stati individuati gli spazi chiesti dall’Udepe di Salerno, per la sala Tiap per i Giudice di pace. Perdurano disservizi nell’organizzazione e nella gestione delle udienze penali: si fissano, ad esempio, i trattamento di più di 35 processi al giorno con udienze fiume, finoa tarda sera. E poi, i problemi di pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo, notevolmente e gravemente sottodimensionata rispetto alle esigenze. Poi ci sono i problemi con i Got che non rispettano i criteri di organizzazione delle udienze prevedendo un mero ordine di trattazione dei processi in ordine alfabetico. In una lettera indirizzata alla segretaria della Camera penale, l’avvocato Giovanni Ferrentino, il capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bortolozzi, ha scritto che «premesso che l’Ufficio giudiziario di Nocera è quello che nell’ambito del distretto di Salerno ha recentemente usufruito del maggior incremento di organico del personale di magistratura, si segnala che il Ministero ha già provveduto ad attivarsi per l’istituzione di un posto di Procuratore aggiunto presso la locale Procura della Repubblica, allo scopo di garantire un migliore andamento dell’ufficio. Inoltr il Tribunale di Nocera è stato individuato come destinatario di cinque magistrati in applicazione straordinaria per il raggiungimento degli obiettivi Pnrr”. Da ieri intanto in Tribunale ci sono 15 addetti per l’ufficio del processo.