Morto Iginio Ferrara, l’ultimo dei 3 moschettieri granata

L’amore sviscerato per la Salernitana, per quei colori granata era davvero tanto che ogni anno, ovunque la squadra andasse in ritiro pre-campionato, la raggiungevano trattenendosi con loro, conoscendo calciatori e tecnici del momento e dei quali diventavano amici. Erano anche gli anni bui della serie C ma Mario Piombino, Luca Romeo e Iginio Ferrara, i tre moschettieri come furono etichettati in quel tempo (mai termine fu così appropriato dobbiamo dire) non si perdevano mai d’animo trascorrendo così le loro vacanze estive con la squadra del cuore: la Salernitana. Il dottore Ferrara bisogna dirlo è stato anche tra i primi soci del Salerno club 2010 di cui è presidente il tifoso storico Salvatore Orilia che lo ha così voluto ricordare in questa triste giornata. <La stima e l’affetto per il dottore Ferrara ci sono sempre stati da parte di tutti noi . Un tifoso vero così come lo era don Mario Piombino e Luca che, purtroppo, ci hanno lasciato da qualche tempo. Era rimasto l’ultimo di quella triade eccezionale dei tre moschettieri. La squadra granata perde un altro tifoso illustre al quale tutti noi rimarremo legati>. Grande affetto per la scomparsa del dottore Iginio ricordato ieri ai funerali con belle parole da parte di tutti. E il Salerno club 2010 per la sua prematura scomparsa ha fatto affiggere un manifesto dove, ancora una volta, lo ha ricordato con enorme affetto.

Enzo Sica