Nizza-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Esordio in Europa League per la Roma. Oggi, mercoledì 24 settembre, i giallorossi volano a Nizza per affrontare i padroni di casa nella prima giornata del torneo continentale, in cui lo scorso anno sono usciti agli ottavi di finale contro l'Athletic Bilbao. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria nel derby contro la Lazio, 1-0 grazie al gol di Pellegrini, nell'ultima giornata di Serie A. Tre punti che hanno rilanciato la classifica della Roma, che ora si trova al quarto posto a quota nove punti. Il Nizza invece è reduce dalla brutta sconfitta contro il Brest in trasferta, che si è imposto 4-1 nell'ultima giornata del campionato francese, e al momento ricopre la 12esima posizione della classifica di Ligue 1. La sfida tra Nizza e Roma è in programma oggi, mercoledì 24 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Nizza (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All. Haise

Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini; Soulé, Ferguson. All. Gasperini Nizza-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)