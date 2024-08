Nella traversa di via Conforti i locali invadono intere carreggiate

Ho molto apprezzato l’articolo scritto dal dott. Michelangelo Russo e, conoscendo la Sua iper attività da Magistrato, non mi meraviglia la Sua chiarezza, pervicacia e puntualità nell’esposizione. Mi permetto, allora, di sollecitare la Sua verve epistolare anche sul fatto che esistano in pieno centro cittadino ( alla via Raffaele Conforti ed alla via A. M. De Luca ), nelle immediate vicinanze della Banca d’Italia, locali commerciali che addirittura occupino intere carreggiate o sconfinino ben oltre le superfici di suolo pubblico per le quali versano i relativi oneri. Allego prove fotografiche ed, in ogni caso, firmo in chiaro questa mia petizione. E’ possibile che tanta magnanimità venga concessa perchè, a quanto si dice in giro, uno dei due locali veda tra i suoi soci un assessore del Comune di Salerno? Come diceva uno Statista dello scorso secolo: a pensare male si fa peccato ma alcune volte ci si prende…. Grato per l’attenzione, porgo cordiali saluti

Enrico Cao