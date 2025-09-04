Napoli, lite tra coniugi finisce in tragedia: morto il marito, grave la moglie

(Adnkronos) – Una violente lite coniugale, scoppiata nella notte, è finita in tragedia. I fatti in piazzetta Sant'Arcangelo a Baiano, quartiere Vicaria Mercato, a Napoli. I poliziotti delle volanti e del commissariato di polizia Decumani sono intervenuti intorno alle 2.30 nell'abitazione dei due. L'uomo, un 59enne, è morto per le ferite d'arma da taglio nella parte superiore del corpo, la moglie 58enne è ricoverata in ospedale in codice rosso. La salma della vittima è a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre sono in corso le indagini della squadra mobile della Questura di Napoli per ricostruire la dinamica e accertare la posizione della donna. Agli investigatori, la 58enne ha raccontato di essere stata accoltellata dal marito e di aver reagito, uccidendolo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
