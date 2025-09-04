Napoli, lite tra coniugi finisce in tragedia: morto il marito, grave la moglie - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ucraina, Zelensky vede i Volenterosi a Parigi: incognita Trump al vertice
Napoli, lite tra coniugi finisce in tragedia: morto il marito, grave la moglie
Loffredo, cambia il Corso di Salerno
Idf alla Knesset: “Conquista Gaza farà cedere Hamas? Non è affatto certo”
Ultim'ora Nazionale

Napoli, lite tra coniugi finisce in tragedia: morto il marito, grave la moglie

  • Settembre 4, 2025
  • 0
  • 36
  • 1 Min Read
Napoli, lite tra coniugi finisce in tragedia: morto il marito, grave la moglie

(Adnkronos) – Una violente lite coniugale, scoppiata nella notte, è finita in tragedia. I fatti in piazzetta Sant'Arcangelo a Baiano, quartiere Vicaria Mercato, a Napoli.  I poliziotti delle volanti e del commissariato di polizia Decumani sono intervenuti intorno alle 2.30 nell'abitazione dei due. L'uomo, un 59enne, è morto per le ferite d'arma da taglio nella parte superiore del corpo, la moglie 58enne è ricoverata in ospedale in codice rosso. La salma della vittima è a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre sono in corso le indagini della squadra mobile della Questura di Napoli per ricostruire la dinamica e accertare la posizione della donna. Agli investigatori, la 58enne ha raccontato di essere stata accoltellata dal marito e di aver reagito, uccidendolo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025