Napoli, 18enne ferito alla testa all’alba, morto in ospedale

Un 18enne incensurato è morto a Napoli in seguito alla grave ferita riportata alla testa a causa di un proiettile. Il giovane, Arcangelo Correra, è deceduto questa mattina presso l’ospedale Vecchio Pellegrini dove era stato trasportato all’alba in condizioni disperate. Il suo ferimento è avvenuto in via Tribunali, all’angolo con piazza Sedil Capuano, intorno alle 5. Correra era il cugino di Luigi Caiafa, il 17enne ucciso da un poliziotto in borghese la notte del 4 ottobre 2020 durante una rapina tra via Duomo e via Marina. n consigliere: “Un ragazzo che studiava, oggi era il compleanno del padre”. Indagini in corso. Stando alle prime notizie, la vittima era il cugino del baby rapinatore Lugi Caiafa, ucciso da un poliziotto