Martusciello, un partito che non ha memoria non ha futuro

“Un partito che non ha memoria è un partito che non ha futuro”. Con queste parole Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, ha accolto oggi a Caserta le adesioni di Paolo e Pietro Falco, rispettivamente avvocato e medico, figli dello storico sindaco di Caserta, il pediatra Luigi Falco, scomparso prematuramente nel 2013. “Accolgo le loro adesioni, che fortificano il partito in città e contribuiscono a costruire una Forza Italia sempre più inclusiva”, ha detto Martusciello. “La crescita del partito in provincia proseguirà anche lunedì, quando l’intera amministrazione comunale di Maddaloni, guidata dal sindaco, formalizzerà la propria adesione a Forza Italia consegnandola direttamente nelle mani del vicepremier e segretario nazionale Antonio Tajani”, ha concluso l’eurodeputato