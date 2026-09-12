Multe: archiviazione per Alfieri

di Arturo Calabrese Si chiude con l’archiviazione della posizione di Franco Alfieri, già presidente della Provincia di Salerno, già presidente dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, già sindaco di Capaccio Paestum e già ospite delle patrie galere, il procedimento relativo all’inchiesta sulle multe annullate a Capaccio Paestum. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno Valeria Campanile ha disposto l’archiviazione nei confronti dell’ex amministratore nell’ambito del fascicolo nato dagli accertamenti sulle sanzioni stradali cancellate dalla Polizia municipale. L’inchiesta aveva riguardato una serie di verbali elevati tra il 2019 e il 2023 e successivamente annullati, con gli investigatori che avevano concentrato l’attenzione sulle modalità attraverso le quali erano state adottate le decisioni di cancellazione e sull’eventuale esistenza di condotte illecite. In una precedente fase dell’indagine, Alfieri era stato raggiunto dall’avviso di conclusione delle indagini insieme ad altre persone, tra amministratori, collaboratori e appartenenti alla struttura comunale. L’ipotesi investigativa riguardava, in particolare, l’annullamento di sanzioni nonostante la presenza di elementi che avrebbero documentato le infrazioni contestate agli automobilisti. Con il provvedimento di archiviazione viene dunque meno, per quanto riguarda Alfieri, l’ipotesi di responsabilità penale collegata a questa specifica vicenda. La decisione riguarda il procedimento sulle multe e non gli altri procedimenti giudiziari che hanno interessato o interessano l’ex amministratore. L’inchiesta sulle sanzioni aveva acceso i riflettori sulla gestione dei verbali della Polizia municipale e sui rapporti tra gli organi politici e la struttura amministrativa comunale, alimentando un ulteriore capitolo delle vicende giudiziarie che negli ultimi anni hanno coinvolto l’ex sindaco di Capaccio Paestum. L’archiviazione rappresenta quindi un punto fermo limitatamente alla contestazione relativa alle multe, mentre restano distinti gli altri procedimenti nei quali Alfieri è coinvolto. Resta invece aperto il procedimento per gli ex comandanti della Polizia municipale Natale Carotenuto e Sofia Strafella, rinviati a giudizio nell’ambito della stessa inchiesta: per loro il procedimento proseguirà in aula. Il processo si terrà a Salerno e riguarderà dnque soltanto una parte del comando di polizia locale della città dei templi.