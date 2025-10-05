MotoGp, oggi si corre in Indonesia: orario, griglia di partenza e dove vedere gara in tv e streaming - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana-Cavese, un derby che vale doppio
‘Amici’, Gaia e Sarah Toscano ospiti oggi domenica 5 ottobre di Maria De Filippi
Napoli-Genoa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla
Gaza, ore decisive per la pace: domani in Egitto i negoziati
Ultim'ora Nazionale

MotoGp, oggi si corre in Indonesia: orario, griglia di partenza e dove vedere gara in tv e streaming

  • Ottobre 5, 2025
  • 0
  • 88
  • 2 Min Read
MotoGp, oggi si corre in Indonesia: orario, griglia di partenza e dove vedere gara in tv e streaming

(Adnkronos) – Torna la MotoGp. Oggi, domenica 5 ottobre, si corre il Gp di Indonesia, visibile in diretta tv e streaming. Archiviata la corsa al titolo, vinto da Marc Marquez in Giappone, è lotta per il secondo posto nel Motomondiale, con Alex Marquez in gran vantaggio sulla concorrenza guidata da Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi è stato il protagonista del sabato, con un grande successo nella gara sprint accoppiato alla pole position. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere Gp di Indonesia in tv e streaming. Ecco la griglia di partenza del Gp di Indonesia: 1) Marco Bezzecchi (Aprilia) 2) Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 3) Raul Fernandez (Trackouse MotoGP Team Aprilia) 4) Alex Rins (Yamaha) 5) Pedro Acosta (KTM) 6) Luca Marini (Honda) 7) Alex Marquez (Ducati Gresini) 8) Fabio Quartararo (Yamaha) 9) Marc Marquez (Ducati) 10) Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha) 11) Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) 12) Joan Mir ((Honda) 13) Franco Morbidelli (Ducati VR46) 14) Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) 15) Brad Binder (KTM Red Bull) 16) Francesco Bagnaia (Ducati) 17) Enea Bastianini (KTM Red Bull) 18) Joan Zarco (Honda LCR) 19) Somkiat Chantra (Honda Idemitsu) 20) Maverick Vinales (KTM)  Il Gp di Indonesia inizierà alle 9 e verrà trasmesso in diretta su Sky Sport, canale Sky Sport MotoGp (208) e in streaming su NOW e Sky Go. Gara visibile anche in chiaro, ma in differita, su Tv8 8 (ore 14). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025