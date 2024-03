Montecorvino Pugliano. I piccoli cronisti di bivio Pratole presentano “Nero Corvino”

Nell’’era del digitale è cambiato il modo di informarsi, tutto è a portata di tutti e attraverso tablet e smartphone le notizie corrono in fretta, ma ciò che rende il giornale un prodotto apprezzato ancora oggi è la possibilità di raccontare e raccontarsi in forma più completa e veritiera. Questo lo hanno dimostrato i bambini dell’istituto comprensivo Montecorvino Pugliano che con il laboratorio di giornalismo hanno potuto sperimentare quanto sia importante offrire una giusta informazione al di là dei social e di internet. Nel plesso di bivio Pratole è festa grande, ieri mattina (oggi per chi legge) gli alunni della quinta A della scuola primaria hanno atteso la consegna del giornalino fresco di stampa e grande è stata l’emozione quando a varcare la soglia dell’aula è stato il dirigente scolastico Maria Rosaria Mirra che ha raggiunto gli alunni del plesso consegnando le copie del primo numero di “Nero Corvino”. Questo il nome scelto dai bambini, nella testata un chiaro riferimento alla città e al territorio che gli stessi hanno descritto attraverso brevi articoli, disegni e fotografie. Le pagine raccontano di Montecorvino Pugliano, del suo territorio, della sua storia, della sua economia, ma anche del loro mondo fatto di giochi, sogni e passioni. “E’ un’importante occasione di crescita, in cui si sviluppano capacità e pensiero autonomo”, così ha commentato la dirigente Maria Rosaria Mirra visibilmente orgogliosa dei suoi piccoli alunni. Quanto appreso, dunque, in queste settimane durante il corso di giornalismo, promosso nell’ambito del programma Scuola Viva e condotto dalla giornalista Emanuela Carrafiello affiancata dalla maestra Gabriella Mottola nel ruolo di tutor, ha stimolato negli alunni curiosità e senso critico tanto da riservare un’intera pagina del giornale ad un’intervista speciale, quella al primo cittadino Alessandro Chiola che, ospite del laboratorio, non ha lesinato aneddoti e curiosità. Ed è per ricambiare la sua disponibilità che ieri mattina i bambini della VA hanno poi raggiunto gli uffici comunali di bivio Pratole per consegnare nelle mani del sindaco Chiola la copia del giornalino. “Iniziative come queste vanno stimolate e promosse– ha spiegato il sindaco– non solo perché raccontano del nostro territorio, ma perché mettono al centro l’informazione quale strumento essenziale per la conoscenza”.