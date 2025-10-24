Moby, raggiunta intesa con Antitrust su quadro impegni condivisi - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Violenza sulle donne, a novembre nelle farmacie di Roma e provincia kit gratis per rilevare droghe nei drink
Il ritorno di Johnny Depp al cinema, Hollywood lo riaccoglie con ‘Canto di Natale’
All’Università Statale di Milano parte l’Agorà della psicologia
Assalto pullman Pistoia Basket, procuratore di Rieti: “Indagini non sono finite”
Ultim'ora Nazionale

Moby, raggiunta intesa con Antitrust su quadro impegni condivisi

  • Ottobre 24, 2025
  • 0
  • 48
  • 2 Min Read
Moby, raggiunta intesa con Antitrust su quadro impegni condivisi

(Adnkronos) – Moby ha definito un quadro di impegni condivisi che consentirà di avviare una nuova fase strategica e industriale, a seguito dell’istruttoria avviata dall’Antitrust nei confronti della società e di altri operatori del settore dopo la segnalazione di un competitor.  Tra gli impegni assunti, un percorso di rafforzamento pa-trimoniale e di riorientamento del modello di business, "che porterà la società ad azzerare il proprio indebitamento finanziario e quello verso il sistema bancario nazionale e internazionale". Tale risultato, si legge in una nota, "sarà perseguito anche attraverso la dismissione di alcuni asset non strategici, finalizzata a garantire la massima solidità finanziaria e a promuovere un piano di sviluppo sostenibile nel lungo periodo". Contestualmente, la compagnia di navigazione leader in Italia per il trasporto di auto e passeggeri, consoliderà la presenza sul mercato con un assetto operativo sulle linee da e per la Sardegna unico nel suo genere, orientato a un deciso miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi offerti, oltre che a un sostanziale aumento della capacità sulle rotte di riferimento.  "Il piano industriale prevede infatti il potenziamento delle linee di riferimento attraverso l’impiego di unità navali caratterizzate da maggiore capacità, standard di servizio più elevati e un’attenzione crescente alla sostenibilità ambientale", prosegue il comunicato. Per quanto riguarda l’occupazione, Moby conferma che l’elevata domanda di personale marittimo consentirà il riassorbimento degli eventuali esuberi derivanti dal nuovo assetto industriale all’interno del comparto, garantendo così la piena valorizzazione delle professio-nalità presenti sul mercato nazionale. Le Compagnie collaboreranno attivamente con le organizzazioni sindacali per accompagnare questo processo nel modo più efficace e condiviso possibile. Con questi passi, Moby "conferma il proprio impegno a operare nel pieno rispetto delle regole di mercato, tutelando la concorrenza e offrendo ai propri clienti servizi di trasporto marittimo sempre più moderni, affidabili e sostenibili", conclude la nota. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025