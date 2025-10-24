Michael Jordan torna... a fare canestro: "Ero nervoso" - Le Cronache
Michael Jordan torna… a fare canestro: “Ero nervoso”

(Adnkronos) –
Michael Jordan torna su un campo da basket. L'ex cestista americano, oggi 62 anni, è tornato a toccare il pallone in vacanza, come mostrato da un video diventato rapidamente virale su X. L'ex campione dei Chicago Bulls, vincitori di sei titoli Nba, ha confessato durante l’opening night del massimo campionato americano di basket di "non essere stato così nervoso da anni", aggiugendo alla NBC che fino a questo momento era molto tempo che non toccava un pallone.  Nonostante il nervosismo però, MJ si presenta alla lunetta e fa, ovviamente, canestro senza particolari problemi, prendendosi gli applausi di un pubblico di bambini che assisteva alla scena. Parafrasando una delle sue frasi più celebri "vediamo se mi ricordo ancora come si fa", tratta dal film Space Jam, si può dire senza alcun dubbio che Jordan si ricorda ancora come si fa.  


