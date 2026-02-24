di Gianni Fasano

Missione compiuta per la Feldi Eboli, che travolge 5-0 la Fortitudo Pomezia e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa della Divisione. Una gara dominata nel gioco e nel punteggio, impreziosita dalla tripletta di Felipe Echavarria, dal gol d’autore di Lavrendi e dalla rete carica di emozione di Tiago Lemos, tornato al gol dopo il lungo infortunio tra gli applausi del Palasele. L’avvio è subito di marca rossoblù. Selucio ci prova dalla distanza, poi è Venancio a cercare la soluzione, mentre la Feldi alza progressivamente il ritmo. Felipinho colpisce il palo nei primi minuti, dando il primo segnale della serata e poco dopo Molitierno si supera su Mateus evitando il vantaggio immediato. C’è spazio anche per il ritorno in campo di Tiago Lemos, rientrato dopo mesi di lungodegenza. Il punteggio si sblocca a metà primo tempo con un’azione di Dalcin che avanza palla al piede fino ai pressi dell’area avversaria, calcia, Molitierno respinge ma sulla ribattuta è Echavarria il più lesto di tutti a depositare in rete l’1-0. La Feldi continua a spingere e Mateus sfiora il raddoppio, mentre il Pomezia prova una timida reazione senza però riuscire a impensierire seriamente la retroguardia di casa. Nel finale di frazione arriva il 2-0: ancora Echavarria, che firma la doppietta personale e manda le squadre al riposo con le volpi saldamente in controllo.Nella ripresa la musica non cambia. Dopo pochi minuti la Feldi cala il tris con una giocata da applausi: Lavrendi devia di tacco un tiro di Mateus e batte ancora Molitierno per il 3-0. Tiago Lemos sfiora il poker e il suo primo gol stagionale, mentre il Pomezia tenta di rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza di Raubo. Con poche idee e ancor meno occasioni, i laziali optano per il portiere di movimento già a metà secondo tempo. La scelta, però, espone ulteriormente la squadra ospite agli attacchi rossoblù. Lavrendi centra la traversa, Gui non trova il bersaglio per questione di centimetri, ma il quarto gol è solo questione di tempo. A firmarlo è proprio Tiago Lemos, che trova finalmente la rete tanto attesa e scoppia in lacrime per l’emozione, travolto dall’abbraccio dei compagni e dall’ovazione del pubblico. Un momento che vale quanto una qualificazione. Pochi secondi più tardi arriva anche il sigillo definitivo: Echavarria completa la tripletta personale, raggiungendo la doppia cifra stagionale in tutte le competizioni, quarto giocatore rossoblù a riuscirci dopo Calderolli, Felipinho e Gui.Finisce 5-0, con la Feldi padrona del campo dall’inizio alla fine. Una prestazione autoritaria che consegna alle volpi i quarti di finale e rafforza le ambizioni in una competizione dove i rossoblù vogliono continuare a essere protagonisti.