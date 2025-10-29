Mimit, approvati 45 progetti aerospaziali per 1,5 mld € - Le Cronache
Tecnologia

Mimit, approvati 45 progetti aerospaziali per 1,5 mld €

  • Ottobre 29, 2025
  • 0
  • 88
  • 2 Min Read
Mimit, approvati 45 progetti aerospaziali per 1,5 mld €

(Adnkronos) – Un'iniezione di risorse nel settore strategico aerospaziale italiano segna un passo deciso verso il rafforzamento della sicurezza nazionale. Il Comitato per lo sviluppo dell’industria aerospaziale, riunitosi a Palazzo Piacentini e presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata per le Politiche Spaziali e Aerospaziali, sen. Adolfo Urso, ha dato il via libera al finanziamento di 45 progetti per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti dei ministeri della Difesa, degli Affari Esteri, dell'Economia e delle Finanze, dell’Università e della Ricerca, degli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, oltre a numerosi esperti di settore. I progetti approvati sono stati selezionati tra i 78 presentati in origine a seguito del bando di giugno 2024, tutti volti a sostenere la ricerca e lo sviluppo nel settore aerospaziale con specifico riferimento alla sicurezza nazionale. I fondi, che saranno distribuiti nell'arco di cinque anni previa verifica progressiva dei risultati, faranno in massima parte ricorso a risorse già a bilancio. 
Il Ministro Urso ha posto l'accento sulla valenza strategica della decisione: "Il comparto aerospaziale rappresenta un settore di traino per lo sviluppo economico e tecnologico del nostro Paese… La convocazione del Comitato per la valutazione dei progetti in ambito sicurezza nazionale conferma l'impegno del governo a garantire continuità finanziaria e operativa a questo fondamentale strumento di politica industriale." E ha concluso, evidenziando l'urgenza dell'iniziativa: "Una nuova iniziativa di finanziamento funzionale proprio alla sicurezza nazionale era attesa da ben dieci anni: oggi diamo finalmente un segnale forte di visione strategica in questa direzione." I 45 progetti riconosciuti idonei coprono diverse aree strategiche. L'area con il maggior numero di proposte approvate è quella elettronica (21 progetti, per un valore di circa 620 milioni di euro), seguita dal comparto aeronautico e delle aerostrutture (14 progetti), che tuttavia assorbe la fetta più consistente in termini finanziari, pari a circa 716 milioni di euro. Seguono 8 progetti di tipo spaziale (€186 milioni) e 4 nella propulsione aerospaziale (€55 milioni). Tra i proponenti figurano 17 grandi imprese e 11 PMI, distribuite su tutto il territorio nazionale. La presenza è stata rilevata dal Piemonte alla Puglia, con una maggiore concentrazione nelle regioni ad alta densità produttiva per il comparto, come il Lazio. 
