Milan-Lecce, oggi i sedicesimi di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Salerno, Capitale Italiana della Pace 2025
Milan-Lecce, oggi i sedicesimi di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla
Pagani. Operazione anti-camorra Fdi ringrazia i Carabinieri
Chengdu, oggi finale Musetti-Tabilo: orario, precedenti e dove vederla
Ultim'ora Nazionale

Milan-Lecce, oggi i sedicesimi di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

  • Settembre 23, 2025
  • 0
  • 87
  • 1 Min Read
Milan-Lecce, oggi i sedicesimi di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Coppa Italia dopo il quarto turno di Serie A. Oggi, martedì 23 settembre, il Milan ospita il Lecce a San Siro nei sedicesimi di finale del torneo. La squadra di Allegri è reduce da tre successi consecutivi in campionato, uno di questi proprio contro la squadra di Di Francesco, che dopo il pari alla prima giornata contro il Genoa ha inanellato tre sconfitte di fila. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce di Coppa Italia, oggi alle 20:45:  
Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri 
Lecce (4-3-3) Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N'Dri. All. Di Francesco La sfida tra Milan e Lecce sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Mediaset, Italia 1. La partita sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025