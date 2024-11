Migranti: sindaco Salerno, la nostra una città accogliente

“Questa mattina al Porto di Salerno è attraccata la nave Aita Mari con a bordo 33 siriani. Si tratta del 38esimo sbarco nella nostra città. Capita nel giorno dell’accensione delle Luci d’Artista, un momento di gioia per i nostri concittadini e i tanti turisti e visitatori che affolleranno le nostre strade. Soprattutto in momenti come questi, di festa e spensieratezza, dobbiamo non perdere di vista la sorte di chi è meno fortunato di noi e mettere in campo, come facciamo noi come Amministrazione comunale, politiche di inclusione e accoglienza. Salerno si conferma la città dell’accoglienza che non lascia mai nessuno da solo”. Lo ha scritto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli sulla sua pagina FB, in merito allo sbarco di questa mattina a Salerno