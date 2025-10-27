Migranti, naufragio al largo di Lesbo in Grecia: 4 morti - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Malattie cardiovascolari e cardiometaboliche, parte la campagna ‘Prevenzione è salute’
Mirabilandia al fianco di Maratona di Ravenna città d’arte
Regionali: la candidatura di Rosa Lampasona spacca il Pd agropolese
Migranti, naufragio al largo di Lesbo in Grecia: 4 morti
Ultim'ora Nazionale

Migranti, naufragio al largo di Lesbo in Grecia: 4 morti

  • Ottobre 27, 2025
  • 0
  • 46
  • 1 Min Read
Migranti, naufragio al largo di Lesbo in Grecia: 4 morti

(Adnkronos) – Almeno quattro persone sono morte dopo che un'imbarcazione di migranti è affondata al largo della costa sud-occidentale di Lesbo, in Grecia. Sette sopravvissuti, tutti cittadini sudanesi, sono stati tratti in salvo durante le operazioni di soccorso in corso, durante le quali sono stati recuperati anche i quattro corpi delle vittime. Secondo l'emittente statale Ert, i venti forza sei stanno ostacolando le operazioni di soccorso, che coinvolgono imbarcazioni della guardia costiera e un elicottero Super Puma. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025