Meteo weekend più stabile, ma attenzione agli ultimi temporali al Sud: le previsioni

  • Ottobre 18, 2025
Meteo weekend più stabile, ma attenzione agli ultimi temporali al Sud: le previsioni

Weekend con un’Italia ancora divisa in due secondo le previsioni meteo di oggi, sabato 18 ottobre e domani, domenica 19. Sarà brutto al Sud per l’arrivo dell'ennesima perturbazione verso le estreme regioni meridionali mentre al Centro-Nord prosegue la 'Bella Ottobrata'. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che nelle prossime ore un vortice si formerà sottovento alla catena dell’Atlante, in Algeria, per poi spostarsi verso lo Stretto di Sicilia tra la sera del sabato e la mattina della domenica.  Questo vortice algerino condizionerà il tempo del Sud (localmente anche di Abruzzo, Molise e Basso Lazio) portando una nuvolosità diffusa su queste zone e qualche temporale anche intenso, solo tra Sicilia e Calabria. Nel dettaglio si prevedono dei rovesci un po’ più forti, tra il tardo pomeriggio del sabato e la prima parte della domenica, su agrigentino, nisseno, ragusano, siracusano e catanese in estensione alla bassa Calabria ionica. Questa ennesima fase perturbata farà piovere sul bagnato all’estremo Sud. 
Domenica pomeriggio il tempo migliorerà al meridione e, dalla sera, l’Italia si ribalterà: sarà ancora divisa in 2 ma, questa volta, il maltempo si avvicinerà al Centro-Nord e abbandonerà gradualmente il meridione.  Da lunedì si prevedono, infatti, precipitazioni al Nord-Ovest e poi subito anche in Toscana, da martedì anche sul Triveneto e tra Umbria e Lazio; entro mercoledì avremo un importante accumulo di pioggia intorno al Mar Ligure: si tratterà della classica perturbazione atlantica capace di portare maltempo autunnale al Centro-Nord e un richiamo di aria calda verso il Sud e le regioni adriatiche. Dalla metà della prossima settimana si prevedono, infatti, picchi di quasi 30°C su Marche, Abruzzo, Molise e sulle Isole Maggiori; a Roma la massima oscillerà ancora tra i 24 e i 25°C tra giovedì 23 e venerdì 24 con un’Ottobrata senza fine… ci avvicineremo anche quest’anno ad una nuova Novembrata (fase calda anomala a Novembre)? 
Dal caldo alla pioggia, dalla pioggia al caldo, i movimenti autunnali stanno ribaltando spesso l’Italia: il maltempo si sposterà da Sud a Nord mentre la Bella Ottobrata traslerà dal Centro-Nord al Centro-Sud.  
NEL DETTAGLIO
 
Sabato 18. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, nubi tra Medio Adriatico e basso Lazio. Al Sud: peggiora in Sicilia e Calabria. 
Domenica 19. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, nubi tra Medio Adriatico e basso Lazio. Al Sud: maltempo tra Sicilia e Calabria specie fino al mattino. 
Lunedì 20. Al Nord: maltempo in arrivo. Al Centro: rovesci verso la Toscana, più stabile altrove. Al Sud: ultimi piovaschi sulle estreme regioni meridionali poi migliora. 
Tendenza: forte perturbazione tra Nord e Toscana, caldo al Sud e sulla fascia adriatica. 
