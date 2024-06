Meloni, il saluto a De Luca? Ci ho pensato arrivando in auto

“Ci ho pensato mentre ero in macchina e mi hanno detto c’è il presidente De Luca”. Così la premier Giorgia Meloni, ospite di Quarta Repubblica, in onda questa sera su Rete4, ha raccontato come è nata l’idea di presentarsi al governatore della Campania Vincenzo De Luca, a Caivano, con quel “sono la stronza della Meloni”. A Nicola Porro che le domandava se l’ironia è un suo metro di governo, la presidente del Consiglio ha risposto: “Leggo poco, soprattutto gli articoli che parlano di me. Però ogni tanto mi arrivano le ricostruzioni su come sarebbero maturate le cose che io faccio e sono geniali: riunioni, studi, società pagate… Non ho consulenti americani. Io – ha continuato – sono una persona molto spontanea e mi sono data una regola: sii te stessa, perché tanto non puoi sembrare una persona diversa. Forse lo puoi sembrare nel breve periodo, ma penso che la gente debba sceglierti o non sceglierti guardando effettivamente a chi sei. Quindi se mi viene in mente di fare una cosa, tendenzialmente io la faccio. Se una cosa mi fa sorridere, ci sorrido sopra”.