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Meghan Markle torna in tv a Junior MasterChef ma vuole sicurezza pubblica in Australia: il chiodo fisso dei Sussex

  • Ottobre 28, 2026
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Meghan Markle torna in tv a Junior MasterChef ma vuole sicurezza pubblica in Australia: il chiodo fisso dei Sussex

(Adnkronos) – Il chiodo fisso di Sussex si chiama protezione pubblica: dovunque si trovino, la pretendono. Dopo le richieste di Harry per ottenerla al rientro con la sua famiglia nel Regno Unito – ma anche ogni qual volta che doveva, per un motivo o per un altro, viaggiare dagli Stati Uniti in Gran Bretagna – adesso è Meghan Markle a sentirne la necessità, questa volta in Australia. La duchessa, infatti, dovrebbe trascorrere diverse settimane a Melbourne all’inizio del prossimo anno, dopo aver confermato che co-condurrà la nuova edizione locale di Junior MasterChef. Ma il suo ritorno in Australia ha già scatenato una furiosa reazione, con entrambi i principali partiti politici dello stato di Victoria che si sono rifiutati di farsi carico delle spese per la sua protezione.  

Secondo quanto riportato dall’Herald Sun australiano, un portavoce del governo Carroll ha categoricamente smentito questa
ipotesi, confermando che il Partito Laburista non pagherà un centesimo per la sicurezza della moglie del principe Harry in caso di conferma alle elezioni del mese prossimo. E la coalizione ha seguito l’esempio nel giro di pochi minuti, infliggendo ai Sussex una dura lezione di realtà. La leader dell’opposizione Jess Wilson ha promesso che non spenderà “un solo centesimo” per Harry e Meghan se otterrà la carica di Primo Ministro a novembre. “Nemmeno un centesimo dei contribuenti vittoriani dovrebbe essere speso per questo – ha affermato – E sotto un governo di liberali e nazionalisti che io guido, non avverrà”. 

L’ultima polemica politica arriva dopo che Meghan ha espresso entusiasmo per il suo ritorno alla serie di Network 10, dove sarà protagonista al fianco di Poh Ling Yeow, giudice fissa di MasterChef Australia. Meghan ha dichiarato di “non vedere l’ora” di tornare al programma dopo aver partecipato come giudice ospite a MasterChef Australia quest’estate. “Ho trascorso momenti incredibili con tutto il team di MasterChef lo scorso aprile, quindi, quando mi hanno proposto di tornare a lavorare con questo gruppo di giovani talenti, ho accettato senza esitazione”, ha dichiarato in un comunicato. “Adoro cucinare con i miei figli, quindi sarà molto divertente vedere cosa creeranno queste giovani stelle in cucina.” 

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