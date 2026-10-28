Cosmico acquisisce Clutch ed entra in ricerca personale dipendente﻿

(Adnkronos) – Cosmico, il Gruppo italiano del Future of Work in Italia e in Spagna con una community di oltre 35.000 professionisti, ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Clutch, società specializzata nella ricerca e selezione del personale che, dalla fondazione, ha servito 195 clienti e ha registrato ricavi pari a 1,8 milioni di euro nel 2025. Con l’operazione il Gruppo entra per la prima volta nel mercato del lavoro dipendente: alle competenze attivate su base progettuale attraverso la piattaforma di Talent-as-a-Service si affianca ora la ricerca di profili destinati all’inserimento stabile in organico nelle aziende clienti. Si tratta della quinta acquisizione realizzata dal 2024 e dà origine al quinto verticale del Gruppo. Nato nel 2020 intorno al talento freelance con una piattaforma di Talent-as-a-Service, dal 2024 Cosmico ha acquisito quattro società specialistiche e si è esteso alla Spagna, assumendo la forma di Gruppo multiverticale. La missione è sempre la stessa: mettere in contatto le organizzazioni con il talento di cui hanno bisogno. Cambia il modo in cui quel talento viene attivato, e a ciascun modo corrisponde un verticale del Gruppo: Cosmico Talent per i professionisti freelance attivati su progetto, Flatmates per l’accesso ai talenti della creator economy, Creative Harbour per lo sviluppo di community e iniziative di employee engagement, Play New per il disegno di processi e team potenziati dall’intelligenza artificiale e, da oggi, Clutch per la ricerca di profili destinati all’assunzione. Sul piano dei risultati, il Gruppo ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 24 milioni di euro, in incremento del 109% su base annua, e conferma per il 2026 un target di 40 milioni di euro di ricavi generati, nell’ambito di una traiettoria che individua nei 100 milioni di euro l’obiettivo al 2028.

Cosmico serve oggi oltre 300 clienti in Italia e Spagna. Il mercato italiano della ricerca e selezione del personale, che secondo le più recenti stime vale circa 500 milioni di euro, ha una struttura polarizzata: da un lato le divisioni italiane dei grandi gruppi internazionali, dall’altro un’ampia base di boutique specialistiche, spesso costruite intorno a un settore o a una singola area professionale. È in questo spazio che si colloca la strategia di Cosmico: riunire in un unico gruppo società specialistiche che continuano a operare come tali. Ogni verticale mantiene il proprio brand, il proprio management e la propria autonomia operativa e strategica, e condivide con il Gruppo le funzioni centrali di piattaforma: tecnologia, finanza, amministrazione, marketing e risorse umane. È un modello pensato per essere ripetuto a ogni acquisizione. Presidiare l’intero spettro delle modalità di attivazione del talento consente al Gruppo di posizionarsi come interlocutore continuativo delle aziende, rafforzando la capacità di accompagnare i clienti nei percorsi di trasformazione. Clutch ha chiuso il 2025, primo esercizio pieno di attività, con ricavi pari a 1,8 milioni e punta a 2,6M nel 2026. Nel 2026 ha avuto un fatturato per fee earner di 233.000 gestendo fino a 112 ricerche simultaneamente, operando secondo un modello di boutique specializzata fondato su headhunter senior, processi abilitati dalla tecnologia e integrazione dell’intelligenza artificiale. Le principali aree di specializzazione comprendono Manufacturing, Energy, TLC, Retail, Oil & Gas, Financial Services e Sales. Il nuovo verticale prevede di gestire 500 processi di selezione nel 2027. Clutch continuerà a operare con il proprio brand e manterrà autonomia operativa e strategica, beneficiando al contempo dell’integrazione con le funzioni centrali di piattaforma. Lorenzo Cattelani continuerà a guidare la società in qualità di Ceo.

Negli ultimi sei anni Cosmico ha sviluppato una tecnologia proprietaria di matching tra domanda e offerta di competenze che, sul lavoro freelance, consente di individuare i profili in poche ore attingendo a una community di oltre 37.000 professionisti. Nella ricerca di figure da assumere il processo richiede tempi diversi, perché comprende la verifica delle competenze, la valutazione del profilo e la gestione della relazione con il candidato: attività che restano in capo agli headhunter senior. L’apporto della tecnologia riguarda la fase di individuazione, oggi la più lunga del processo, e consente a Clutch di consegnare una shortlist entro cinque giorni lavorativi a fronte di tempi di mercato solitamente misurati in settimane. L’integrazione abilita una maggiore scalabilità del nuovo verticale e consente al Gruppo di estendere il proprio raggio d’azione a ruoli, settori e fabbisogni fino a oggi non presidiati. “L’acquisizione di Clutch rappresenta un passaggio strategico nel percorso di evoluzione di Cosmico da piattaforma focalizzata sul talento on demand a Gruppo in grado di presidiare in modo integrato l’accesso alle competenze – afferma Francesco Marino, Ceo e Co-founder del Gruppo Cosmico – Entriamo in un mercato, quello italiano della ricerca e selezione, che presenta ancora ampi spazi di consolidamento. Il nostro obiettivo è costruire un operatore di scala, capace di accompagnare le organizzazioni lungo l’intero spettro dei fabbisogni di talento, dal progetto all’inserimento stabile, facendo leva su competenze verticali, tecnologia proprietaria e un modello di integrazione replicabile”. “In poco più di due anni Clutch ha servito 195 aziende e ha costruito un modello in grado di consegnare una shortlist entro cinque giorni lavorativi dall’avvio del mandato – dichiara Cattelani – In questo mercato il fattore determinante non è la singola ricerca, ma l’ampiezza e la qualità del bacino di competenze a cui si accede: Cosmico dispone di una community di oltre 35.000 professionisti e di una tecnologia di matching sviluppata in sei anni. L’integrazione nel Gruppo ci consente di applicare quella infrastruttura alla ricerca e selezione, mantenendo brand, team e modello operativo”.

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