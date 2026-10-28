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Mbappé e la battuta su Mao, anche il Real Madrid si scusa con la Cina

  • Ottobre 28, 2026
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Mbappé e la battuta su Mao, anche il Real Madrid si scusa con la Cina

(Adnkronos) – Anche il Real Madrid si scusa con la Cina dopo il caso scoppiato da una battuta, poco apprezzata, di Kylian Mbappé. L’attaccante francese, a margine della cerimonia del Pallone d’Oro, che ha visto il trionfo di Harry Kane proprio davanti all’ex Psg, aveva commentato un meme che lo ritraeva nei panni di Mao-Tse tung, etichettandolo come “un dittatore cinese”. 

Parole che hanno provocato lo sdegno della Cina e del popolo cinese, tanto che il giocatore si è dovuto scusare con un comunicato ufficiale, proprio come ha fatto oggi il Real Madrid, visto che il governo di Pechino ha deciso di oscurare tutti i match della Liga: “Il Real Madrid CF desidera porgere le proprie scuse al popolo cinese per il disagio causato dalle recenti dichiarazioni del nostro giocatore Kylian Mbappé”, si legge in una nota dei Blancos. 

“Il nostro club nutre un profondo rispetto per la Cina, la sua storia, la sua cultura e i suoi cittadini, così come per i milioni di tifosi cinesi che provano affetto e ammirazione per il Real Madrid”, ha continuato, “il club si unisce alle scuse pubbliche espresse da Kylian Mbappé, nelle quali il giocatore ha manifestato il suo rammarico per le sue parole e ha ribadito il suo rispetto per il popolo cinese”. 

“Il Real Madrid ribadisce il proprio impegno nei confronti dei valori di rispetto, convivenza e comprensione tra le culture, ed esprime il desiderio di continuare a rafforzare i legami di amicizia e affetto che lo uniscono alla Cina e ai suoi cittadini”, conclude il comunicato. 

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