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Mbangula show a San Siro: tripletta e risposta a Cissé, il Bologna ribalta il Milan

  • Ottobre 28, 2026
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Mbangula show a San Siro: tripletta e risposta a Cissé, il Bologna ribalta il Milan

(Adnkronos) – Alla prima da titolare, Samuel Mbangula si prende la scena a San Siro contro il Milan. L’ex Juventus firma una doppietta pesantissima e risponde colpo su colpo a Cissé, protagonista a sua volta con due reti. Una sfida nella sfida che accende la partita e vede il Bologna cambiare marcia grazie alla qualità del suo attaccante. 

Il primo gol arriva all’8′ al termine di un’azione sviluppata sulla destra, con Zortea protagonista. Il suo assist trova Mbangula pronto a inserirsi con i tempi giusti nel cuore dell’area: controllo della situazione e conclusione vincente che batte Maignan e regala ai rossoblù il vantaggio. Un movimento da attaccante vero, premiato dalla precisione del passaggio e dalla capacità di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. 

Ma Mbangula non si accontenta. Al 62′ è Miranda a sfondare sulla corsia mancina, arrivando sul fondo e servendo un cross rasoterra invitante. Il numero rossoblù si libera di Diawara e, ancora una volta, supera Maignan, completando la doppietta e stravolgendo gli equilibri della gara, con gli emiliani avanti 3-2 a San Siro. La serata diventa memorabile all’86’ quando ariva il terzo gol. Break rossoblù e pallone per Odgaard che parte in posizione regolare sfruttando la scalata in ritardo di De Winter. Troppo facile a quel punto servire Mbangula solo al centro per il 4-2. Il 22enne belga cala il tris e qualcuno nella Torino bianconero comincia a mangiarsi le mani.  

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