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Manovra, arriva il salvadanaio per neonati: 100 euro ogni anno fino a 18 anni

  • Ottobre 28, 2026
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Manovra, arriva il salvadanaio per neonati: 100 euro ogni anno fino a 18 anni

(Adnkronos) –
Arriva il salvadanaio per i neonati con la Manovra 2027. Tra le misure contenute nella legge di bilancio che ha ricevuto l’ok del Consiglio dei ministri, c’è anche il salvadanaio per i nuovi nati con un importo di circa 100 euro l’anno fino ai 18 anni. Lanciata in estate dal presidente dell’Inps, l’idea di un libretto previdenziale per i neonati prende forma. Il progetto prevede un contributo dello Stato alla nascita, insieme all’apertura della posizione presso l’Inps, e la possibilità di integrarlo per genitori e nonni e, poi, direttamente dall’intestatario. 

“Prevediamo una misura dedicata a ogni nuovo nato, una misura che a me e al ministro Giorgetti piace particolarmente: per ogni bambino che nasce l’Inps aprirà una posizione previdenziale, come fosse un piccolo salvadanaio, nel quale lo Stato verserà inizialmente una quota di 100 euro di benvenuto, che i genitori e i familiari potranno continuare negli anni successivi ad alimentare”, spiega la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 

“La somma di questo salvadanaio non sarà passabile, non sarà pignorabile, non sarà utilizzabile fino ai 18 anni di vita di questo nuovo nato, salvo che non sia per un’emergenza straordinaria ma in quel caso servirebbe l’autorizzazione di un giudice tutelare, e al compimento dei 18 anni questo ragazzo o questa ragazza potrà riscattare questa somma e utilizzarla per l’università, per avviare un’attività o per alimentarla come futura forma di previdenza complementare. Quindi più figli si fanno, più lo Stato è presente e abbiamo cercato di dare risposte da questo punto di vista”, aggiunge. 

economia

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