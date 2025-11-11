Matera fa il pieno con De Luca

“Corrado Matera è una persona perbene, rimasta sé stessa anche dopo anni di responsabilità pubbliche. In questi dieci anni è stato un collaboratore prezioso, uno di quelli che lavorano in silenzio senza cercare visibilità ogni giorno davanti alla porta del Presidente. Dovete eleggerlo, perché lo merita e perché ne abbiamo bisogno”. Sono soltanto alcune delle parole di apprezzamento e stima espresse da Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a Sala Consilina, dove un entusiasmo travolgente ha accompagnato l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Corrado Matera, consigliere regionale uscente e candidato del Partito Democratico alle Elezioni Regionali della Campania 2025. L’ampia capienza del Teatro Scarpetta non è riuscita a contenere la folla accorsa per assistere all’evento. Tante persone non sono riuscite a entrare per l’esaurimento dei posti disponibili e sono rimaste all’esterno, e a tanti altri è stato addirittura impossibile raggiungere il teatro, a testimonianza del grande affetto e della forte partecipazione che hanno accompagnato tutta la serata. Alla manifestazione hanno preso parte in tantissimi: cittadini, amministratori, rappresentanti istituzionali e sostenitori provenienti da tutto il Vallo di Diano e dalla provincia di Salerno, in un clima di emozione e appartenenza. L’incontro è stato moderato da Angela D’Alto, sindaca di Monte San Giacomo e presidente del GAL Vallo di Diano, che ha sottolineato il valore dell’esperienza politica e istituzionale di Matera, la sua capacità di dialogo e la forza unificante del suo impegno per il territorio. Il primo intervento è stato quello di Vittorio Esposito, sindaco di Sanza e presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, che ha ricordato l’importanza del lavoro di rete svolto in questi anni nel territorio e il ruolo di Corrado Matera come punto di riferimento costante per i sindaci e per le aree interne. Nel suo intervento, Esposito ha sottolineato come la sua presenza rappresenti “un valore aggiunto per l’intero Partito Democratico e per il territorio”. Le sue parole hanno ribadito il valore della collaborazione istituzionale e dell’impegno condiviso per dare continuità ai progetti di sviluppo del Vallo di Diano. Chiaramente emozionato per l’abbraccio ricevuto dalla folla straripante accorsa a Sala Consilina dal Vallo di Diano e da tutta la provincia salernitana, Corrado Matera ha espresso profonda gratitudine per la grande partecipazione e per la presenza di Vincenzo De Luca: “È un momento -ha detto- che racchiude dieci anni di lavoro, di incontri, di responsabilità, ma anche di sogni e battaglie condivise”. Ha poi ricordato il proprio percorso politico, dagli esordi nella Democrazia Cristiana all’impegno nel Partito Democratico, ribadendo che la politica deve tornare a essere servizio, ascolto e responsabilità verso le persone. “Mi avvicino a questa sfida con rispetto, umiltà e determinazione-ha spiegato- e con la certezza che il valore delle idee, del lavoro e della credibilità personale è ciò che alla fine fa la differenza”. Nel suo intervento Matera ha poi ripercorso i risultati ottenuti nei dieci anni di attività regionale, prima da Assessore al Turismo e poi da Consigliere. Ha inoltre espresso gratitudine verso il Presidente Vincenzo De Luca, riconoscendone la capacità di guida e la concretezza amministrativa: “De Luca mi ha insegnato -ha sottolineato- che la politica non è un palco ma un cantiere. La politica vera è costruire, rischiare, ripartire, con la passione e il coraggio di chi crede nel proprio territorio”. Matera, in continuità con il lavoro tracciato e in parte già realizzato, ha poi guardato al futuro, ribadendo l’impegno nella prossima legislatura sui temi della sanità, dei trasporti, delle scuole, dei giovani e delle aree interne, e il sostegno alle famiglie, alle imprese e alle fasce deboli. Ha chiuso il suo intervento con un ringraziamento personale alla famiglia e ai cittadini del Vallo di Diano e della provincia salernitana. L’intervento di Corrado Matera è stato più volte interrotto da applausi scroscianti, culminati in una lunga standing ovation finale da parte delle persone presenti in sala. Il pubblico si è alzato in piedi per tributargli un sentito applauso, in segno di stima, riconoscenza e incoraggiamento per il nuovo percorso politico intrapreso. A concludere la manifestazione è stato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la cui presenza è stata non soltanto un segno di stima e amicizia politica verso Matera, ma anche l’occasione per promuovere la sua elezione nel prossimo Consiglio Regionale, sottolineando la sua serietà, lealtà e capacità di rappresentare con equilibrio il territorio. “Molte iniziative importanti -ha evidenziato- sono state da lui sollecitate e seguite. L’elezione di Matera rappresenta la difesa della dignità del Sud e della Campania, e delle persone oneste”. Più volte, nel suo intervento, il Presidente ha affermato che la presenza di Matera in Consiglio Regionale sarà fondamentale per la Campania e per la provincia di Salerno, specie “in un momento in cui non ci sarà più un presidente salernitano”. De Luca ha poi definito Matera “un punto d’incontro tra il cattolicesimo democratico e la sinistra riformista, l’ispirazione più autentica del Partito Democratico”, riconoscendone coerenza e dedizione. Ha poi concluso invitando i cittadini a sostenere con forza la sua candidatura. L’apertura della campagna elettorale di Corrado Matera a Sala Consilina ha rappresentato un momento di forte partecipazione, entusiasmo e fiducia. Cittadini, istituzioni e territorio hanno condiviso il messaggio di unità, impegno e concretezza che da sempre contraddistingue la sua azione politica.