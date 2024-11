Martusciello: Tonia Lanzetta candidata alle regionali

“Donne concrete che cambieranno la Regione Campania”. Con queste parole Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, ha annunciato la candidatura dell’avvocato Tonia Lanzetta, consigliera comunale di Nocera Inferiore, alle prossime elezioni regionali. L’annuncio è avvenuto nel corso di una manifestazione a Nocera Inferiore, durante la quale Martusciello ha presentato anche il secondo motto della campagna elettorale per le regionali 2025: “Ridaremo valore alla stretta di mano”. “In un tempo in cui nulla sembra avere valore e gli impegni presi appaiono carta straccia, in un tempo in cui l’ingratitudine prevale, noi vogliamo ridare valore alla stretta di mano, al rispetto degli impegni,” ha detto Martusciello. “Un Presidente di Regione non deve mai mentire, non deve mai illudere, non deve mai promettere cose che non può mantener”, ha aggiunto il coordinatore regionale di Forza Italia.