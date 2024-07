Martusciello, “Europee come primarie per centrodestra campano”

“Le europee sono state come le primarie per il centrodestra”. Lo afferma il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Il risultato e’ molto chiaro – aggiunge – Forza Italia in Campania e’ stato l’unico partito dell’area di governo a crescere rispetto alla media nazionale. E in questo quadro, gli elettori mi hanno responsabilizzato come il più votato. Non c è bisogno di altro. L’indicazione dell’elettorato è chiara. Cominciamo la campagna elettorale per le regionali senza fermarci e senza tentennamenti. Voltiamo pagina – conclude l’eurodeputato – mettendoci alle spalle gli anni di malgoverno”.