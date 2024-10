Martusciello: Chiarezza sul futuro della Provincia

Dalle nuove adesione raccolte da Forza Italia, alla sfida delle prossime elezioni regionali, fino ad arrivare agli ultimi fatti accaduti in provincia di Salerno. Tutti i temi affrontati dal Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello nel comitato provinciale del partito che si è riunito questo pomeriggio al Polo Nautico di Salerno.

“Siamo un partito fortissimamente democratico, vogliamo il confronto e vogliamo ascoltare i sindaci – ha dichiarato Martusciello -. Ma allo stesso inevitabilmente si fa il punto di quello che è accaduto. Vogliamo avere una linea garantista, ma vogliamo capire quale sarà il futuro dell’amministrazione provinciale di Salerno e del Comune di Capaccio”

Il Coordinatore regionale Martusciello ha quindi commentato l’arresto di Franco Alfieri: “La magistratura è arrivata prima della politica. Alfieri non era uno in grado di poter fare il Presidente della Provincia né il capo della segreteria di De Luca. Quando si mette la persona sbagliata nel posto giusto queste sono le conseguenze. Rimaniamo garantisti, non attacchiamo e non ce la prendiamo con i sindaci che hanno firmato il documento di solidarietà. Sono comuni piccoli e legati da un rapporto personale e amicale con Alfieri.” Su un possibile passo indietro di Alfieri, e quindi sulle dimissioni, Martusciello ha detto: “Io penso che non possa proprio più fare un passo avanti e se lo fa c’è un burrone davanti. Penso che la storia sia finita“.

Il Coordinatore regionale di Forza Italia si è poi soffermato sulle prossime regionale in Campania e quindi sul terzo mandato di Vincenzo De Luca: “De Luca deve trovare un modo per candidarsi, perché dal punto di vista legislativo non c’è. A meno che non voglia stravolgere la legge regionale regionale ed eliminare l’elezione diretta del presidente della giunta regionale ma farebbe fare alla Campania un passo indietro di trent’anni“.

Sulla sua possibile candidatura alla Regione ha, infine, dichiarato: “Io ho consegnato la mia disponibilità alla candidatura ai vertici nazionali, sento il dovere di Farlo. Non c’è dubbio che il centrodestro andrà avanti unito, troverà una soluzione e quello che proporranno i vertici nazionali sarà accettato di buon grado come sempre“.