Gip conferma il carcere per Alfieri

Resta in carcere Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, e presidente della stessa provincia. Lo ha stabilito il gip che ha rigettato la richiesta del collegio difensivo di Alfieri di “mitigare” la misura detentiva. Gli avvocati Domenicoantonio D’Alessandro e Agostino De Caro avevano chiesto per il loro assistito la detenzione ai domiciliari, ma il gip non ha ritenuto di accettare la richiesta. La difesa di Alfieri si rivolgerà al tribunale del riesame per chiedere di valutare la misura restrittiva.Alfieri è al momento in carcere con l’accusa di corruzione e turbativa d’asta per appalti legati all’illuminazione pubblica del Comune del Cilento. Nell’inchiesta della procura di Salerno sono coinvolte in tutto sei persone: ai domiciliari la sorella del primo cittadino Elvira Alfieri, legale rappresentante della società Alfieri impianti, Andrea Campanile, dipendente del Comune di Capaccio facente parte dello staff del sindaco, carmine Greco, responsabile tecnico dello stesso Comune, Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria, rispettivamente legale rappresentante e procuratore speciale della società