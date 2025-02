Martusciello, candidato c.destra?Lo portera’ primavera

Mi sembra che il quadro vada delineandosi e il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania lo portera’ la primavera”. A dirlo, Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “Abbiamo gia’ piu’ volte ribadito – aggiunge Martusciello – che se il candidato fosse espressione di Fratelli d’Italia non avremmo alcuna difficolta’ a convergere sul nome di Edmondo Cirielli, che ha gia’ amministrato essendo stato presidente della Provincia e con cui c’e’ un rapporto di lealta’ nella reciproca diversita’. Lo stesso ragionamento vale per Giampiero Zinzi, che conosce bene la Regione essendo stato consigliere regionale”. “Sono lontani i tempi in cui nel centrodestra si litigava. Andiamo avanti certi di una capacita’ poi di arrivare alla sintesi”, conclude il coordinatore forzista.