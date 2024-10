Maria Rosaria Boccia indagata per truffa

Maria Rosaria Boccia è stata convocata dalla procura di Pisa per essere interrogata su un presunto coinvolgimento in un progetto imprenditoriale relativo a un immobile nella provincia nel 2021. È stata notificata con una chiamata a comparire e un avviso di garanzia per truffa. Tuttavia, la procuratrice capo ha sottolineato che la presunta colpevolezza non è accertata fino alla pronuncia definitiva della sentenza. Le indagini sono condotte dalla guardia di finanza e riguardano un tema patrimoniale. Questo caso è completamente separato dalle altre vicende giudiziarie in corso che coinvolgono sia Maria Rosaria Boccia che Gennaro Sangiuliano a diversi titoli. A Roma, entrambi sono coinvolti in indagini per reati diversi, quali peculato, rivelazione di segreto d’ufficio per Sangiuliano e violenza, minacce e lesioni personali per Boccia, in seguito a uno scandalo pubblico. Anche se la relazione fra i due è stata breve, sembra che le circostanze professionali abbiano influito sulle ipotesi di reato. La magistratura tuttavia, non ha fornito dettagli sull’indagine e mantiene riserbo sul caso.