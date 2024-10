De Luca, tra poco saremo costretti a chiudere i pronto soccorso

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso preoccupazione durante il festival delle Regioni a Bari riguardo alla situazione critica dei pronto soccorso. De Luca ha sottolineato che le risorse sono insufficienti e che la Campania è stata derubata di quasi dieci miliardi di euro in un decennio. Ha proposto di attribuire le stesse risorse del riparto per ogni cittadino italiano e di garantire lo stesso numero di medici e infermieri per ogni mille abitanti in ogni regione. Ha anche proposto di vietare i contratti regionali per la sanità e la scuola pubblica per evitare un divario enorme. Il Governatore ha evidenziato la mancanza di risorse per assumere 30.000 infermieri e 20.000 medici, sottolineando la necessità di uno sforzo nazionale per affrontare il problema. Ha concluso dicendo che al momento l’unica certezza è l’assegnazione di 1 miliardo e 300 milioni per il prossimo anno, ma che non ci sono risorse per affrontare l’emergenza. De Luca ha espresso preoccupazione per l’assenza di un’azione concreta da parte dei governi passati nel risolvere la mancanza di risorse nel settore sanitario.