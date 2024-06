Maraio: «Noi siamo gli unici ad aver parlato di Europa»

“Siamo gli unici ad aver parlato di Europa perché già nel nome abbiamo un programma. Con ‘Stati Uniti d’Europa’ indichiamo una traiettoria. Altri si sono dedicati alle sciocchezze e penso, proprio in queste ore, a certo centrodestra ora che le idiozie di Vannacci sono arrivate in Campania”. Così il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio, candidato capolista nella circoscrizione Sud nella lista Stati Uniti d’Europa, a margine di un appuntamento elettorale a Pontecagano, con il Consigliere regionale socialista, Andrea Volpe, il consigliere comunale del Psi, Arturo Giglio e il Segretario della Sezione, Gaetano Lamberti. “Mi è capitato di vedere sui social una candidata della Lega alle Europee che invita, con tanto di sorriso, a segnare la scheda con una ‘decima’ rilanciando, dunque, la stupida provocazione del capolista della Lega”. “Mi ha colpito – ha spiegato – il tizio che dice: ‘decima mas’ ed il sorriso della candidata che ripetono la frase e seguono divertite. Su certi temi servirebbe serietà. Mi auguro le due esponenti vogliano chiarire. Ricordare Matteotti e condividere ‘simpatie fasciste’ è schizofrenia irrispettosa della democrazia”. Per Maraio è il tempo della serietà e delle cose concrete.“In Europa c’è chi porterà colore e contraddizioni, tentativi di isolare il Paese e spaccare l’Italia. Noi porteremo idee per i giovani, per le imprese, per un Sud protagonista nel Mediterraneo ed d Bruxelles. Quelle delle simpatie fasciste che dicono ‘meno Europa’ in verità ignorano che tale ragionamento porterebbe più Asia, più Cina. Noi – ha concluso – in Europa vogliamo più opportunità per il sistema Italia”