Battipaglia. Edilizia, la GdF al Comune per tre ore

L’amministrazione comunale di Battipaglia, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, resta nel mirino della Guardia di Finanza. Nella mattinata di ieri i carabinieri e le fiamme gialle hanno nuovamente perlustrato gli uffici del Municipio. Gli agenti sono stati all’interno del Comune circa tre ore, andando via verso mezzogiorno. Al momento, nessuna informazione trapelata: secondo quanto riferiscono i beninformati, le forze dell’ordine sono a lavoro per recuperare tutti i documenti relativi ad interventi di edilizia privata. Due i filoni di inchiesta, su disposizione della Procura di Salerno: una delle deleghe sarebbe stata affidata ai carabinieri, agli ordini del comandante Bileti mentre la seconda alla Guardia di Finanza, guidata dal capitano Agostino Fasulo. Nulla per il momento è stato confermato ma sarebbero al vaglio ipotesi di reato su una serie di abbattimenti e ricostruzioni. Il sostituto procuratore procedente starebbe scavando a fondo per capire la legittimità o meno di certi interventi di edilizia privata, con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, fermo restando che – ad oggi – non sembrano esserci iscritti nel registro degli indagati. Non è da escludere che gli accertamenti di polizia giudiziaria siano concentrati anche a mettere a nudo collegamenti utili ad agevolare intese tra più soggetti. Al momento, non c’è la certezza della notifica di avvisi di garanzia nei confronti di eventuali indagati. Sotto indagine ci sarebbero alcuni immobili che, negli ultimi mesi, sono stati segnalati da numerosi cittadini per dubbi sulla loro fattibilità. A sollecitare una indagine, verosimilmente, la denuncia di alcuni cittadini che si sarebbero recati alla Procura per chiarire la vicenda relativa proprio agli abbattimenti. Dalla sindaca Francese nessun chiarimento pubblico rispetto all’accaduto. Voci interne a Palazzo di Città fanno sapere che la prima cittadina inzia ad essere preoccupata così come sono poco sereni anche alcuni tecnici comunali. Nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità ma per il momento bocche cucite, in attesa degli sviluppi futuri.